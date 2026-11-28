Kasus Pengeroyokan Siswi SMA di Malang hingga Tewas, KPAI Desak Polisi Usut Tuntas

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan yang menewaskan SNIP (17), siswi kelas XII salah satu SMA negeri di Kota Malang, Jawa Timur. KPAI menilai, kasus tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya pola kekerasan berkelompok dan keterlibatan pihak lain.

Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, menyampaikan keprihatinannya atas meninggalnya korban. Ia menegaskan bahwa peristiwa kekerasan terhadap anak tersebut tidak boleh berhenti pada penanganan pelaku yang terlibat secara langsung.

"KPAI turut prihatin atas kejadian yang menimpa anak S atas pengeroyokan yang dialami," ujar Diyah saat dihubungi iNews Media Group, Sabtu (28/11/2026).

1. Perlindungan Khusus

Diyah menjelaskan, berdasarkan Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, ada sejumlah bentuk perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak korban kekerasan. Perlindungan tersebut mencakup penanganan secara cepat, pendampingan psikologis, bantuan sosial, serta perlindungan hukum.

Dalam kasus SNIP, yang telah meninggal dunia, pendampingan psikologis perlu diberikan kepada keluarga korban. Hal ini dilakukan guna membantu mereka menghadapi dampak peristiwa tersebut.

Selain itu, KPAI menekankan pentingnya mengungkap penyebab kematian korban secara jelas dan transparan. Hal ini diperlukan agar korban tidak mendapatkan stigma negatif akibat informasi yang tidak utuh mengenai peristiwa yang menimpanya.

"Hak anak yang meninggal dunia dengan kondisi tertentu adalah mendapat penyebab kematiannya dengan jelas agar tidak mendapatkan stigma negatif," jelas Diyah.

2. KPAI Soroti Dugaan Pengeroyokan yang Dilakukan Secara Berkelompok

Lebih lanjut, KPAI meminta kepolisian mendalami pola kekerasan dalam kasus tersebut. Pasalnya, dugaan pengeroyokan terhadap SNIP disebut melibatkan sejumlah anak yang diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama.

Diyah menilai, penyelidikan tidak cukup hanya berfokus pada pemicu awal konflik. Polisi juga perlu mengungkap bagaimana keterlibatan masing-masing pihak, termasuk kemungkinan adanya perencanaan sebelum aksi kekerasan terjadi.

"Perlu dilihat kondisi kasus seperti ini adalah pola pengeroyokan dengan kondisi perencanaan dan tentu berkelompok yang perlu didalami lebih lanjut pola kelompok ini dengan keterlibatan berbagai pihak," tuturnya.

KPAI juga menyarankan agar pengembangan perkara dilakukan secara komprehensif. Meski dugaan pemicu awalnya berkaitan dengan persoalan pribadi, kemungkinan adanya benturan antarkelompok atau geng perlu ditelusuri lebih jauh.

"KPAI menyarankan bahwa adanya pengembangan kasus yang komprehensif karena dengan kondisi kasus ini ada benturan genk atau kelompok meskipun pemicu awal diduga kondisi pribadi," pungkasnya.