JAKARTA - Ini tanda-tanda orangtua membully anak yang jarang disadari. Moms harus tahu, terkadang perlakuan dan sikap kita kepada anak itu menjurus ke bentuk perundungan.
Jadi, tindakan bullying bukan hanya dari fisik saja. Kalimat yang menyudutkan hingga membandingkan anak juga bisa disebut sebagai bentuk perundungan.
Orangtua memberikan standar yang terlalu tinggi dan tidak realistis kepada anak.
Orangtua yang memberikan kritik yang tidak membangun atau bahkan menyakitkan hati, serta membesar-besarkan kelemahan anak di depan orang lain.
Orangtua menghalangi anak untuk menyalurkan minatnya dan sering membandingkannya dengan anak lain.