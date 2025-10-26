Advertisement
MOM AND KIDS

Ini Tanda-Tanda Orangtua Membully Anak yang Jarang Disadari

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |16:02 WIB
Ini Tanda-Tanda Orangtua Membully Anak yang Jarang Disadari
Ini Tanda-Tanda Orangtua Membully Anak yang Jarang Disadari (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini tanda-tanda orangtua membully anak yang jarang disadari. Moms harus tahu, terkadang perlakuan dan sikap kita kepada anak itu menjurus ke bentuk perundungan.

Jadi, tindakan bullying bukan hanya dari fisik saja. Kalimat yang menyudutkan hingga membandingkan anak juga bisa disebut sebagai bentuk perundungan.

Berikut adalah tanda-tanda orangtua yang membully anaknya tanpa disadari:

  • Terlalu menuntut anak

Orangtua memberikan standar yang terlalu tinggi dan tidak realistis kepada anak.

  • Mengkritik anak

Orangtua yang memberikan kritik yang tidak membangun atau bahkan menyakitkan hati, serta membesar-besarkan kelemahan anak di depan orang lain.

  • Orangtua kerap membandingkan anak

Orangtua menghalangi anak untuk menyalurkan minatnya dan sering membandingkannya dengan anak lain.

  • Mengabaikan perasaan dan kebutuhan anak



      

Pembully Parenting Bullying Bully
