HOME WOMEN LIFE

Pelaku Pembully Kematian Timothy Baru Muncul Minta Maaf, Netizen: Akting Sedihnya Kurang!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |16:10 WIB
Pelaku Pembully Kematian Timothy Baru Muncul Minta Maaf, Netizen: Akting Sedihnya Kurang!
Pelaku Pembully Kematian Timothy Baru Muncul Minta Maaf, Netizen: Akting Sedihnya Kurang (Foto: TikTok)
JAKARTA – Salah satu terduga pelaku perundungan (bullying) terhadap mahasiswa FISIP Universitas Udayana (Unud) bernama Timothy Anugerah akhirnya muncul ke publik dan meminta maaf. 

Calista Amore Manurung, mahasiswi Fakultas Kedokteran Unud, membuat video permintaan maaf yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @calistaamoree.

Dalam video tersebut, Calista mengakui bahwa dirinya termasuk dalam grup chat yang tengah viral di media sosial karena membahas kematian Timothy. Ia mengakui tindakannya yang nir empati tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun.

Calista juga menyampaikan penyesalannya dan menganggap masalah ini sebagai pelajaran berharga. Ia memohon maaf kepada keluarga Timothy serta berterima kasih kepada pihak kampus dan rumah sakit yang telah menegurnya atas perbuatan tersebut.

“Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang tidak berkenan atas perkataan dalam chat saya,” ujar Calista.

“Saya sungguh menyesal dan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran besar dalam hidup saya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih bertanggung jawab atas setiap kata yang saya ucapkan,” tambahnya.

Video tersebut diunggah pada Minggu (20/10/2025), beberapa hari setelah kasus kematian Timothy ramai diperbincangkan. Namun, warganet mempertanyakan alasan Calista baru muncul dan meminta maaf belakangan, sementara sejumlah temannya di grup chat yang sama sudah lebih dulu memberikan klarifikasi.

“Di saat yang lain buru-buru klarifikasi, kok kamu malah baru muncul? Apa karena RS udah bertindak makanya muncul? Xixixi,” tulis akun @kejiaae.

“Ah, kurang ini akting sedihnya, ulang, ulang,” tulis akun @meiraa.rtlia.

“Dokter spesialis bully ya, Kak?” tulis akun @riwriii.

 

