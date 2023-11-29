Dampak Jadi Korban Bullying saat Sekolah, Chikita Meidy: Batinku Tersiksa

BARU-baru ini ramai beredar mantan penyanyi cilik Chikita Meidy yang membeberkan dirinya sebagai korban tindak bully atau perundungan.

Meski kejadiannya sudah lewat bertahun-tahun lalu, tapi dampak perundungan yang sempat dialaminya di bangku sekolah tersebut, Meski sudah bertahun-tahun lalu, Chikita mengaku dampak yang ia rasakan sebagai korban masih terasa hingga saat ini.

"Aku jadi tumbuh dengan orang yang enggak enakan. Apa-apa mau membahagiakan semua orang," ujar Chikita Meidy saat ditemui awak media di Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023)

Chikita mengatakan, momen mendapat tindak perundungan tersebut sangat menyakitkan baginya. Teman-teman sekolah Chikita sendiri tega melakukan perundungan tersebut, diduga mengalami kecemburuan sosial melihatnya dapat perlakuan berbeda.

Sebab, Chikita mengaku saat itu jarang masuk kelas karena harus banyak tampil di panggung sebagai penyanyi cilik.

