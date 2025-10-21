Apakah Sifat Pelaku Perundungan Menurun dari Orangtua? Ini Faktanya

JAKARTA – Apakah sifat pelaku perundungan menurun dari orangtua? Ini faktanya. Pola asuh berdampak besar pada bagaimana anak berperilaku di luar rumah.

Apalagi jika orangtuanya bersikap kasar di rumah, besar kemungkinan anak menjadi “peniru” saat bersosialisasi di luar rumah. Ketika anak tidak diajarkan cara mengontrol emosi dan memahami bahaya dari perilaku bullying, mereka cenderung tumbuh menjadi pribadi yang kurang peduli dengan keadaan orang lain.

Anak-anak seperti ini mungkin lebih fokus pada kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain, demikian dilansir dari laman Yayasan Gemilang Sehat Indonesia.

Lebih parahnya lagi, jika di rumah anak sering menerima kekerasan fisik sebagai bentuk hukuman, mereka bisa saja meniru tindakan tersebut saat berada di luar rumah. Misalnya, anak yang sering dipukul mungkin akan melihat kekerasan sebagai cara yang “wajar” untuk menyelesaikan masalah atau menunjukkan kekuasaan. Akhirnya, perilaku ini terbawa saat mereka berinteraksi dengan teman-temannya, dan mereka menjadi pelaku bullying.

Selain didikan orangtua, salah satu penyebab utama seseorang menjadi pembully adalah pengalaman masa lalu yang penuh kekerasan atau intimidasi. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan (baik itu rumah maupun sekolah) yang dipenuhi kekerasan, baik fisik maupun verbal, cenderung meniru perilaku tersebut.

Mereka mungkin pernah menjadi korban bullying, sehingga menyalurkan rasa frustrasi dan sakit hati dengan menjadi pelaku bullying terhadap orang lain.

Untuk itu, penting menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat, agar dapat memutus siklus kekerasan pada anak. Jangan sampai perundungan menjadi sesuatu yang “biasa” atau dianggap normal di lingkungan terdekat kita.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)