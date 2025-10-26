Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

5 Ciri Pelaku Bullying yang Perlu Diwaspadai

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |19:11 WIB
5 Ciri Pelaku Bullying yang Perlu Diwaspadai
5 Ciri Pelaku Bullying yang Perlu Diwaspadai (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – 5 ciri pelaku bullying yang perlu diwaspadai. Perilaku bullying kerap terjadi di lingkungan sekolah. Fenomena ini seolah sulit diberantas dan terus terjadi dari generasi ke generasi.

Fenomena bullying ini pun patut menjadi perhatian orang tua. Tak hanya mencegah anak menjadi korban, tetapi juga mencegah anak menjadi pelaku perundungan.

Melansir laman UNICEF, Minggu (26/10/2025), anak-anak yang melakukan perundungan sering kali hanya ingin menyesuaikan diri, membutuhkan perhatian, atau sekadar mencari cara untuk mengatasi emosi yang rumit. Untuk itu, penting memahami mereka dan berkomunikasi, terlebih bila anak Anda memiliki tanda-tanda sebagai pelaku bullying.

Berikut ciri-ciri pelaku bullying yang perlu diwaspadai:

1. Kontrol Emosi Lemah

Pelaku bullying cenderung memiliki kontrol emosi yang lemah dan mudah marah.

Kemarahan ini dapat dipicu oleh banyak hal, seperti rasa tidak puas terhadap keadaan atau kurangnya perhatian.

2. Memiliki Keinginan Kuat untuk Berkuasa

Topik Artikel :
Parenting Pembully Bullying Bully
