Kekeyi Ngaku Kena Mental karena Fotonya Jadi Lelucon Kematian Timothy

JAKARTA – Selebgram Rahmawati Kekeyi Putri Cantika mengaku mengalami gangguan mental dan curhat di media sosial setelah fotonya dijadikan lelucon dalam kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana bernama Timothy. Kekeyi merasa mentalnya dihancurkan karena aksi tersebut.

Dalam unggahannya di Instagram, Kekeyi membagikan screenshot bukti chat grup para pelaku perundungan terhadap Timothy yang diunggah oleh akun X @unudmenfess. Dalam postingan itu tampak foto Timothy yang tergeletak kemudian disamakan dengan pose Kekeyi saat berpose seperti macan.

Kekeyi awalnya mengaku tidak tahu-menahu soal kabar meninggalnya Timothy yang diduga menjadi korban perundungan teman kampusnya. Ia tak menyangka foto wajahnya diikutsertakan menjadi bahan lelucon untuk mengejek Timothy setelah terjatuh dari gedung.

Kekeyi merasa direndahkan dengan kejadian ini. Padahal selama ini ia mengaku sudah menutup diri selama kurang lebih dua tahun dari dunia media sosial.

Kekeyi juga menyinggung bahwa dirinya tidak bisa mengubah takdir hidup dengan wajahnya saat ini. Meski geram dengan perbuatan tersebut, Kekeyi memilih untuk tidak melaporkannya kepada pihak berwajib.

Kendati demikian, Kekeyi tak menampik bahwa mentalnya sangat terpukul akibat lelucon tersebut.

“Sebegitu salah dan buruk kah saya di bumi ini? Emang saya bisa kah menentukan takdir hidup saya supaya cantik sempurna seperti orang lain,” tulis Kekeyi.