HOME WOMEN LIFE

Viral, Single Mom Jualan Kerupuk Pink dengan Motor Besar Bergambar Hello Kitty

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |07:02 WIB
Viral, Single Mom Jualan Kerupuk Pink dengan Motor Besar Bergambar Hello Kitty
Viral seorang single mom berjualan kerupuk dengan cara yang tidak biasa. Dia menggunakan motor CC besar bergambar Hello Kitty. (Foto: IG Lina.ndo)
JAKARTA - Viral seorang single mom berjualan kerupuk dengan cara yang tidak biasa. Dia menggunakan motor CC besar bergambar Hello Kitty.

"Aku hampir lupa kalau selama ini aku kan berjuang sendiri pun bisa??????" ujarnya, seperti dikutip dari akun Lina.ndo, Senin (8/12/2025).

Dia pun membagikan sejumlah rute yang biasa dia lalui untuk berdagang. "Bismillah, besok Senin OTR siang Jepara Kota depan Masjid Agung, sore Terminal Pecangaan, malam Pasar Mayong. Info lebih jelasnya simak di live ya, terima kasih teman-teman," ujarnya.

Namanya adalah Lina. Dia penjual kerupuk warna pink. Tidak hanya dengan motor, tetapi dia juga berjualan dengan mobil bak terbuka. Dia melakukan ini semua untuk menghidupi ekonomi keluarganya. Dengan berdagang dan berupaya mandiri secara ekonomi, Lina pun diapresiasi warganet.

Berikut komentar para netizen:

 

