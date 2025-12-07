Ngopi Aman Tanpa Timbulkan Penyakit, Ini 3 Caranya

JAKARTA - Ngopi menjadi salah satu hobi banyak orang saat ini. Namun apabila tidak dilakukan dengan benar, kebiasaan ini dapat menimbulkan penyakit. Lalu bagaimana caranya?

Kopi memang menjadi minuman favorit banyak orang, baik di pagi hari maupun sore setelah bekerja. Namun ternyata, ada cara agar ngopi tetap aman tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Berikut penjelasannya seperti dikutip dari Verywell Health, Minggu (7/12/2025).

1. Pisahkan waktu antara ngopi dan makan

Tunggu 20–30 menit sebelum atau sesudah makan untuk menghindari gangguan pencernaan atau penyerapan zat gizi tertentu.

2. Camilan netral

Pilih camilan yang netral jika ingin ngemil saat ngopi

Pilih makanan rendah lemak atau rendah asam seperti roti gandum, buah non-asam, atau kacang-kacangan.

3. Perhatikan kondisi tubuh

Jika memiliki masalah lambung, pencernaan, atau tekanan darah, lebih baik waspada terhadap kombinasi makanan tertentu dengan kopi.

Selain itu, makanan pendamping kopi juga harus diperhatikan. Berikut makanan yang tidak dianjurkan dikonsumsi bersama kopi:

1. Buah Asam seperti Jeruk, Anggur, dan Sitrus

Kopi dan buah-buahan ini sama-sama bersifat asam. Menggabungkannya dapat meningkatkan keasaman lambung sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, mulas, perut kembung, atau memicu naiknya asam lambung.