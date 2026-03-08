Kronologi Vidi Aldiano Kanker Ginjal Sejak 2019 hingga Tutup Usia

JAKARTA - Kepergian Vidi Aldiano menorehkan duka. Tidak hanya istri Sheila Dara, keluarga dan kerabat, namun para fans dan publik pada umumnya.

Pelantun Nuansa Bening ini meninggal dunia pada Sabtu (7/3/2026) usai berjuang melawan kanker ginjal. Kabar duka ini diungkap sahabat sekaligus komposer, Andi Rianto. Ia menyampaikan kabar kepergian sahabat. “Selamat jalan Vidi Aldiano,” tulis Andi.

Kepergian Vidi di usia muda membuat publik terhentak. Lalu bagaimana kronologi kiprah Vidi Aldiano, divonis kanker hingga tutup usia? Berikut rangkumannya, seperti dikutip dari berita Okezone sejak 2019-2026, pada Minggu (8/3/2026).

1. Rabu, 24 April 2019

Penyanyi Vidi Aldiano merayakan 10 tahun kiprahnya di dunia musik Tanah Air dengan luncurkan album spesial karena mayoritas lagu ditulisnya sendiri. Album itu dinikmati para penggemarnya pada Idul Fitri 2019.

2. Kamis, 2 Mei 2019

Vidi mengakui idap anxiety attack atau serangan kecemasan yang sampai membuatnya pingsan, karena merasa blackout. Vidi berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri.

3. Jumat, 13 Desember 2019

Vidi menyatakan sakit kanker ginjal setelah dokter menemukan benjolan berukuran sekitar lima sentimeter di ginjal kirinya. Operasi pengangkatan ginjal pun dilakukan di Singapura.