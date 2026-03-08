Vidi Aldiano Meninggal Dunia, Ini 10 Pemicu Risiko Hadirnya Kanker Ginjal

JAKARTA - Vidi Aldiano meninggal dunia karena kanker ginjal. Ternyata, terdapat 10 pemicu risiko hadirnya penyakit tersebut.

Kanker ginjal menimpa pelantun lagu Nuansa Bening di usia yang tergolong muda. Semasa hidupnya, Vidi dikenal menerapkan pola hidup sehat.

Dari beberapa unggahan di media sosial, Vidi diketahui rutin berolahraga. Namun memang yang namanya penyakit tidak ada yang tahu. Kanker bisa muncul tanpa diketahui sebab yang jelas.

Sebagian besar kanker ginjal bisa dideteksi pada tahap awal sebelum menyebar ke organ lain. Kanker yang ditemukan di awal tentu lebih mudah diobati hingga sembuh. Tapi tidak menutup kemungkinan tumor baru dideteksi saat sudah bertumbuh besar.

Meskipun tidak diketahui penyebab pasti kanker ginjal, tapi ada beberapa faktor risiko yang dapat memicunya. Inilah 10 faktor-faktor risiko tersebut, dikutip WebMD, Minggu (8/3/2026).

1. Merokok

Merokok kerap menjadi hal yang biasa. Tapi dampaknya sungguh fatal. Sebab, risiko kanker ginjal pada perokok meningkat dua kali lipat.

2. Jenis kelamin

Pria lebih mungkin terkena kanker ginjal dibanding wanita. Kemungkinannya dua kali lebih besar.

3. Usia

Kanker ginjal paling sering terjadi pada orang yang berusia lebih dari 40 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan usia lebih muda bisa mengalami. Contohnya Vidi yang baru berusia 29 tahun pada saat didiagnosa.

4. Obesitas

Kelebihan berat badan dapat menyebabkan perubahan pada hormon yang meningkatkan risiko terkena kanker ginjal.

5. Menggunakan obat penghilang rasa sakit

Penggunaan obat tertentu dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kanker ginja. Entah itu obat penghilang rasa sakit atau obat yang dijual bebas di pasaran tanpa resep dokter.