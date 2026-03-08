Vidi Aldiano Sempat Alami Pneumonia Sebelum Meninggal Dunia. (Foto: IG VJDaniel)

JAKARTA - Kondisi kesehatan Vidi Aldiano menurun sebelum meninggal dunia pada Sabtu (7/3/2026). Sebagai informasi, Vidi berjuang melawan kanker ginjal yang ia derita sejak 2019 lalu.

Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Vidi sempat mengalami pneumonia dan dirawat 10 hari di rumah sakit. Momen itu terungkap dari isi percakapan presenter VJ Daniel Mananta dengan Vidi Aldiano pada 9 Februari lalu.

“Aku baru banget balik ke rumah nih after 10 days opname. Masih harus steril karena pneumonia,” tulis Vidi pada Daniel beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari akun VJDaniel, Minggu (8/3/2026).

Dalam percakapan itu, Vidi juga mengatakan dirinya masih harus istirahat penuh di rumah sakit. Namun, Vidi memutuskan pulang karena rindu keluarganya.

Tak hanya itu, pelantun Status Palsu ini juga mengatakan suaranya mulai hilang imbas pneumonia yang ia alami.