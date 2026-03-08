Macam-Macam Bunyi Perut Keroncongan Saat Puasa, Ini Penjelasan Ilmiahnya

JAKARTA - Ladies, pernah enggak pas lagi puasa tiba-tiba perut bunyi keroncongan? Atau sebaliknya, kamu mendengar bunyi keroncongan dari orang terdekat?

Gak usah malu ya, sebab itu hal yang wajar terjadi. Biasanya perut keroncongan saat siang hari atau ketika mencium bau makanan. Berikut ini penjelasan ragam bunyi perut keroncongan saat bulan Ramadhan.

1. Keroncongan Saat Mencium Bau Makanan

Dikutip dari Medical News Today, Minggu (8/3/2026), hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Neuroscience menunjukkan sistem endocannabinoid mengontrol asupan makanan menggunakan indera penciuman.

Endocannabinoids merupakan bahan kimia produksi tubuh yang berhubungan dengan sensasi seperti euforia, kecemasan, dan rasa sakit.

Para ilmuwan menyebut saat lapar tubuh meningkatkan kinerja indera penciuman untuk mencari makanan. Saat lapar, otak merangsang kinerja indera penciuman. Jadi, setiap kali mencium bau makanan otomatis perut akan terasa lapar.