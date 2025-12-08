Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Bonnie Blue, Bintang Film Dewasa Asal Inggris yang Ditangkap di Bali

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |19:05 WIB
Profil Bonnie Blue, Bintang Film Dewasa Asal Inggris yang Ditangkap di Bali
Profil Bonnie Blue, Bintang Film Dewasa Asal Inggris yang Ditangkap di Bali. (Foto: The Guardian)
JAKARTA - Profil Bonnie Blue, bintang film dewasa asal Inggris menjadi perhatian. Sebab, Bonnie ditangkap di Bali, Indonesia. 

Nama Bonnie Blue ramai dibicarakan setelah dokumenter Channel 4 yang mengangkat kisah hidupnya memicu diskusi publik, serta kasus hukum yang menjeratnya saat berada di Bali. 

Dikutip dari The Guardian, Senin(8/12/2025), Bonnie Blue lahir dengan nama Tia Billinger pada 1999 di Stapleford, Nottinghamshire. Semula berkarier sebagai staf rekrutmen di National Health Service (NHS). 

Bonnnie belakangan memilih banting setir dan dikenal luas sebagai aktris serta pembuat konten dewasa. Figurnya menjadi kontroversial karena klaimnya telah berhubungan seksual dengan 1.057 pria dalam waktu 12 jam, sebuah pencapaian yang ia promosikan sebagai “rekor dunia”. 
Klaim ekstrem itu kemudian menjadi dasar pembuatan dokumenter Channel 4 berjudul 1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story.

Perjalanan karier Blue menunjukkan bagaimana industri pornografi memanfaatkan konten ekstrem demi memenuhi permintaan pasar.

 

