Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

10 Resep Makanan yang Paling Viral  dan Banyak Dicari di Google Indonesia 2025

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |18:16 WIB
10 Resep Makanan yang Paling Viral  dan Banyak Dicari di Google Indonesia 2025
10 Resep Makanan yang Paling Viral dan Banyak Dicari di Google Indonesia 2025. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Google Indonesia mencatat terdapat 10 resep makanan yang paling viral dan banyak dicari di laman pencariannya. Data itu merujuk sepanjang tahun 2025. 

Google Indonesia menyebut bahwa lonjakan pencarian resep ini menunjukkan perubahan preferensi masyarakat Indonesia yang semakin eksploratif dalam mencari inspirasi kuliner. 

Tidak hanya makanan tradisional, tetapi juga minuman kekinian hingga camilan viral dari media sosial ikut mendominasi daftar tersebut. Fenomena ini sekaligus menggambarkan bagaimana tren kuliner digital dapat dengan cepat memengaruhi kebiasaan memasak di rumah.

Selain itu, tingginya minat terhadap resep-resep viral ini dipengaruhi oleh maraknya konten kreator kuliner yang membagikan tutorial singkat dan mudah diikuti. Banyak dari resep tersebut menjadi populer setelah muncul di TikTok, Instagram Reels, hingga YouTube Shorts, sebelum akhirnya ramai dicari kembali melalui Google. 

Berikut rinciannya, seperti dikutip dari Google Trend, Senin (8/12/2025). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/338/3198158//viral-dFj4_large.jpg
Kakek Pedagang Es Kue Jadul Ngaku Dipukuli Polisi, Ini Penjelasan Kapolsek Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198133//viral-NoLp_large.jpg
Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Bukan Restorative Justice dan Harus Dihentikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/482/3198123//ahli_gizi-Rd8p_large.jpg
Viral Es Gabus Diduga Berbahaya, Ini Penjelasan Ahli Gizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198122//viral-PqWb_large.jpg
TNI Hukum Serda Heri yang Intimidasi Kakek Penjual Es Kue Jadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/338/3198107//bhabinkamtibmas_dan_babinsa-N2vF_large.jpeg
Bhabinkamtibmas Tuding Penjual Es Pakai Bahan Spons Diperiksa Propam, Terancam Sanksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/338/3198050//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-pXys_large.jpg
Polda Metro Minta Maaf soal Pedagang Es Dituding Pakai Bahan Spons
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement