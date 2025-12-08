10 Resep Makanan yang Paling Viral dan Banyak Dicari di Google Indonesia 2025

10 Resep Makanan yang Paling Viral dan Banyak Dicari di Google Indonesia 2025. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Google Indonesia mencatat terdapat 10 resep makanan yang paling viral dan banyak dicari di laman pencariannya. Data itu merujuk sepanjang tahun 2025.

Google Indonesia menyebut bahwa lonjakan pencarian resep ini menunjukkan perubahan preferensi masyarakat Indonesia yang semakin eksploratif dalam mencari inspirasi kuliner.

Tidak hanya makanan tradisional, tetapi juga minuman kekinian hingga camilan viral dari media sosial ikut mendominasi daftar tersebut. Fenomena ini sekaligus menggambarkan bagaimana tren kuliner digital dapat dengan cepat memengaruhi kebiasaan memasak di rumah.

Selain itu, tingginya minat terhadap resep-resep viral ini dipengaruhi oleh maraknya konten kreator kuliner yang membagikan tutorial singkat dan mudah diikuti. Banyak dari resep tersebut menjadi populer setelah muncul di TikTok, Instagram Reels, hingga YouTube Shorts, sebelum akhirnya ramai dicari kembali melalui Google.

Berikut rinciannya, seperti dikutip dari Google Trend, Senin (8/12/2025).