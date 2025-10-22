Pemilik Toko Roti Gluten Free Abal-Abal Dilaporkan ke Polisi, Ibu Korban: Enggak Ada Itikad Baik!

JAKARTA – Ibu korban akhirnya melaporkan pemilik toko roti gluten free abal-abal ke polisi. Melalui Instagram @feliz88eliz, Felicia Elizabeth menegaskan pihaknya telah melaporkan kasus ini ke kepolisian.

Sebab, pemilik Toko Roti Bake and Grin, Felicia Novenna, tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ditambah lagi, Felicia Novenna melanggar janji klarifikasi yang seharusnya dilakukan pada 16 Oktober.

“Tindakan pelaku telah merugikan konsumen, saya telah melaporkan secara resmi ke pihak yang berwajib,” tulisnya dikutip, Rabu (22/10/2025).

Kasus ini viral karena toko roti gluten free abal-abal menipu banyak konsumen. Parahnya, penipuan ini menimbulkan korban seorang anak yang memiliki alergi gluten.

Wajah dan tubuh sang anak tampak bengkak serta dipenuhi ruam merah setelah mengonsumsi roti yang diklaim “gluten free” dan “dairy free”.

Felicia Elizabeth membongkar praktik penipuan toko roti yang menjual produk dengan label bebas gluten dan susu. Kenyataannya, roti tersebut justru mengandung bahan yang sangat berbahaya bagi anaknya yang memiliki alergi.

Lebih mengejutkan lagi, setelah diselidiki, toko roti tersebut ternyata merepack (mengemas ulang) produk dari berbagai merek roti lain dan menjualnya kembali dengan label “gluten free”. Tidak hanya satu merek, tetapi beberapa produk dari brand berbeda juga turut diklaim seolah buatan toko tersebut.