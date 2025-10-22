Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Pemilik Toko Roti Gluten Free Abal-Abal Dilaporkan ke Polisi, Ibu Korban: Enggak Ada Itikad Baik!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |10:09 WIB
Pemilik Toko Roti Gluten Free Abal-Abal Dilaporkan ke Polisi, Ibu Korban: Enggak Ada Itikad Baik!
Pemilik Toko Roti Gluten Free Abal-Abal Dilaporkan ke Polisi, Ibu Korban: Enggak Ada Itikad Baik! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Ibu korban akhirnya melaporkan pemilik toko roti gluten free abal-abal ke polisi. Melalui Instagram @feliz88eliz, Felicia Elizabeth menegaskan pihaknya telah melaporkan kasus ini ke kepolisian.
Sebab, pemilik Toko Roti Bake and Grin, Felicia Novenna, tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ditambah lagi, Felicia Novenna melanggar janji klarifikasi yang seharusnya dilakukan pada 16 Oktober.

“Tindakan pelaku telah merugikan konsumen, saya telah melaporkan secara resmi ke pihak yang berwajib,” tulisnya dikutip, Rabu (22/10/2025).

Kasus ini viral karena toko roti gluten free abal-abal menipu banyak konsumen. Parahnya, penipuan ini menimbulkan korban seorang anak yang memiliki alergi gluten.
Wajah dan tubuh sang anak tampak bengkak serta dipenuhi ruam merah setelah mengonsumsi roti yang diklaim “gluten free” dan “dairy free”.

Felicia Elizabeth membongkar praktik penipuan toko roti yang menjual produk dengan label bebas gluten dan susu. Kenyataannya, roti tersebut justru mengandung bahan yang sangat berbahaya bagi anaknya yang memiliki alergi.

Lebih mengejutkan lagi, setelah diselidiki, toko roti tersebut ternyata merepack (mengemas ulang) produk dari berbagai merek roti lain dan menjualnya kembali dengan label “gluten free”. Tidak hanya satu merek, tetapi beberapa produk dari brand berbeda juga turut diklaim seolah buatan toko tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/18/481/2364430/makanan-gluten-free-baik-untuk-penderita-maag-atau-gerd-Mx0kz9Xyue.jpg
Makanan Gluten Free Baik untuk Penderita Maag atau GERD?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/26/298/1927519/penelitian-temukan-banyak-camilan-anak-anak-berlabel-gluten-free-malah-tidak-sehat-ewmFv3cqsT.jpg
Penelitian Temukan Banyak Camilan Anak-Anak Berlabel Gluten-Free Malah Tidak Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/05/481/1918141/jangan-terkecoh-dengan-makanan-bebas-gluten-4-fakta-ini-ungkap-modusnya-nsPgU63qmY.png
Jangan Terkecoh dengan Makanan Bebas Gluten, 4 Fakta Ini Ungkap Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/12/481/1689493/bahaya-diet-bebas-gluten-bagi-penderita-alergi-QKHQdCsAX5.jpg
Bahaya Diet Bebas Gluten bagi Penderita Alergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/19/298/1671820/mau-bikin-waffle-gluten-free-di-rumah-pakai-resep-ini-saja-DCVsTYEzaY.jpg
Mau Bikin Waffle Gluten Free di Rumah, Pakai Resep Ini Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/338/3197988//kadispenad_brigjen_tni_donny_pramono-lrYe_large.jpeg
Minta Konflik Tukang Es di Kemayoran Tak Berlarut, Kadispenad: Ini Salah Paham
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement