Potret Gemas Jessica Jane Gelar Gender Reveal, Bakal Punya Anak Perempuan

KONTEN kreator sekaligus selebgram, Jessica Jane dan sang suami, Erwin Phang, mengumumkan jenis kelamin anaknya. Pengumuman bahagia tersebut dibagikan Jessica lewat unggahan di akun Instagramnya pada Kamis, 26 November 2026 kemarin.

Dalam unggahan berupa video itu, ada percakapan antara Jessica dan suami yang bersiap mengetahui jenis kelamin sang anak lewat warna dari sebuah kue. Awalnya Jessica sempat menebak bahwa jenis kelamin calon anak ya adalah laki-laki atau cowok. Sementara sang suami, justru menebak bahwa jenis kelamin sang anak adalah perempuan atau cewek.

“Cowok, tapi apa pun kita senang. Ini by the way, foto baby-nya di USG, semuanya pada bilang ini cowok banget sih,” kata Jessica.

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Namun saat keduanya mengambil potongan kue menggunakan sebuah gelas, tampak warna dari kue tersebut adalah merah. Hal itu menandakan bahwa jenis kelamin calon anaknya adalah perempuan. Jessica pun langsung antusias dan bersemangat.

“Oh my God, lucu banget! Nanti Mama bakal dandanin kamu ya, jadi baddie. Semua keluarga kita tuh nebak cowok! Kaget banget!” tambahnya.

Tidak hanya itu, dalam takarir unggahan lainnya juga, ia mengungkapkan bahwa kehadiran calon buah hati itu menjadi satu keajaiban baginya.

“Keajaiban kecil kami sedang dalam perjalanan!!! Kami belum pernah begitu bersemangat untuk masa depan. Sampai jumpa, sayang!” ungkap Jessica.