Profil dan Potret Cantik Anika Bissel, Istri Manuel Neuer yang Diduga Diselingkuhi

PROFIL dan potret cantik Anika Bissel jadi sorotan. Sebab, istri dari kiper andalan Timnas Jerman, Manuel Neuer, ini diduga diselingkuhi.

Ya, kabar kurang sedang datang di rumah tangga kiper Bayern Munich, Manuel Neuer. Dikabarkan, hubungan Neuer dan Bissel mengalami keretakan. Perempuan asal Jerman tersebut disebut-sebut berpisah dari sang pesepakbola setelah hampir tiga tahun menjalani pernikahan.

Kabar ini semakin ramai diperbincangkan setelah muncul dugaan Manuel Neuer menjalin kedekatan dengan perempuan lain yang disebut berprofesi sebagai fisioterapis berusia 23 tahun. Isu tersebut mencuat setelah sejumlah media Jerman memberitakan kabar perpisahan pasangan ini.

Anika juga dikabarkan mengunggah ulang pesan di media sosial yang menyinggung perselingkuhan terhadap perempuan hamil. Meski demikian, belum ada konfirmasi langsung dari Anika maupun Manuel Neuer mengenai dugaan perselingkuhan tersebut. Pihak Manuel juga belum memberikan penjelasan terperinci mengenai kabar perpisahan mereka.

Di tengah kabar yang ramai diperbincangkan, sosok Anika Bissel ikut menarik perhatian. Bukan sekadar dikenal sebagai istri penjaga gawang andalan Bayern Munich, perempuan berusia 26 tahun ini ternyata memiliki perjalanan karier dan kehidupan pribadi yang menarik untuk diketahui.

1. Profil Anika Bissel, Mantan Atlet Handball asal Jerman

Anika Bissel lahir pada 11 Juni 2000 di Erlangen, Bavaria, Jerman. Ia tumbuh dalam keluarga yang memiliki kedekatan dengan olahraga handball atau bola tangan.

Ayahnya, Carsten Bissel, dikenal memiliki posisi penting di klub HC Erlangen. Sementara itu, sang kakak, Christopher Bissel, juga merupakan pemain handball profesional yang berposisi sebagai pemain sayap kiri.

Mengikuti jejak keluarganya, Anika menekuni olahraga handball sejak usia muda. Ia kemudian berkarier sebagai atlet profesional dengan posisi left wing atau pemain sayap kiri.

Anika pernah memperkuat SG H2Ku Herrenberg sebelum bergabung dengan ESV 1927 Regensburg pada musim 2021-2022. Ia juga dikenal sebagai pemain yang mengenakan nomor punggung 3.

Selain aktif di dunia olahraga, Anika diketahui pernah menempuh pendidikan fashion management di Jerman. Pada Mei 2025, ia memutuskan mengambil jeda dari karier handball profesional untuk memberikan lebih banyak waktu bagi keluarganya, terutama putra pertamanya.

2. Perjalanan Cinta Anika Bissel dan Manuel Neuer

Kisah cinta Anika Bissel dan Manuel Neuer mulai menjadi perhatian publik sekitar 2020. Keduanya dikabarkan mulai menjalin hubungan tidak lama setelah Manuel menyelesaikan pernikahan sebelumnya dengan Nina Weiss.

Hubungan mereka cukup menarik perhatian karena perbedaan usia sekitar 14 tahun. Saat itu, Anika masih berusia 19 tahun, sedangkan Manuel Neuer berusia 34 tahun.

Setelah menjalani hubungan selama beberapa tahun, keduanya akhirnya menikah dalam sebuah upacara tertutup di kawasan Tegernsee, Jerman, pada November 2023. Pasangan ini kemudian menggelar perayaan pernikahan yang lebih besar di Italia pada 2025.

Kebahagiaan rumah tangga mereka semakin lengkap setelah dikaruniai anak pertama. Anak yang lahir pada Maret 2024 itu diberi nama Luca.

Kehadiran sang buah hati membuat Anika mulai mempertimbangkan kembali prioritas dalam kehidupannya. Pada Mei 2025, ia mengumumkan rencana untuk mengambil jeda dari dunia handball agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama anaknya.

Kebahagiaan keluarga mereka kembali bertambah setelah Anika melahirkan anak kedua pada akhir Agustus 2026. Kabar kelahiran tersebut sebelumnya juga disampaikan Manuel kepada publik.

Namun, kebahagiaan menyambut anggota keluarga baru itu kini dibayangi kabar keretakan rumah tangga yang ramai diberitakan media internasional.