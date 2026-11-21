Profil dan Potret Cantik Amallia Cahaya Pratiwi, Pebulu Tangkis Indonesia yang Lolos BWF World Tour Finals 2026

NAMA Amallia Cahaya Pratiwi tengah menjadi sorotan pencinta bulu tangkis Tanah Air. Pebulu tangkis yang akrab disapa Tiwi tersebut berhasil mengamankan tiket ke BWF World Tour Finals 2026 bersama pasangannya, Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Kepastian ini didapat setelah Amallia/Fadia berhasil menembus babak semifinal Hong Kong Open 2026. Pencapaian tersebut sekaligus menjadikan mereka sebagai wakil ketiga Indonesia yang lolos ke turnamen penutup musim BWF tersebut.

Keberhasilan Amallia/Fadia tidak lepas dari penampilan konsisten sepanjang musim 2026. Keduanya berhasil meraih gelar juara Thailand Masters dan Hylo Open 2026, serta mencapai semifinal German Open.

Di luar prestasinya di lapangan, sosok Amallia Cahaya Pratiwi juga menarik untuk dikenal lebih jauh. Berikut profil dan perjalanan karier pebulu tangkis ganda putri Indonesia tersebut.

1. Profil Amallia Cahaya Pratiwi

Amallia Cahaya Pratiwi merupakan pebulu tangkis Indonesia yang lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 14 Oktober 2001. Atlet yang memiliki nama panggilan Tiwi ini bermain di sektor ganda putri.

Berdasarkan profil atlet di laman resmi PBSI, Amallia memiliki tinggi badan 171 sentimeter dan menggunakan tangan kanan saat bermain. Ketertarikannya terhadap bulu tangkis sudah muncul sejak kecil. Tiwi diketahui mulai bermain bulu tangkis ketika berusia lima tahun.

Ia mengawali perjalanan sebagai atlet melalui PB Purnama Solo. Kemudian, Amallia bergabung dengan pemusatan latihan nasional (Pelatnas) PBSI pada 2019.

2. Perjalanan Karier dan Prestasi Amallia Cahaya Pratiwi

Sebelum dikenal sebagai salah satu andalan ganda putri Indonesia, Amallia telah mengukir sejumlah prestasi sejak level junior. Salah satu pencapaiannya adalah meraih medali emas nomor beregu campuran pada BWF World Junior Championships 2019 di Rusia.

Kariernya kemudian berkembang di level senior. Pada SEA Games 2023 di Kamboja, Amallia turut menyumbangkan medali emas dari nomor ganda putri dan medali perak dari nomor beregu putri.

Pada musim 2026, Amallia kembali menunjukkan perkembangan melalui sejumlah turnamen internasional. Bersama Siti Fadia Silva Ramadhanti, ia berhasil menjuarai Thailand Masters 2026. Pasangan ini juga mencapai semifinal German Open sebelum kembali meraih gelar juara di Hylo Open 2026.

Rangkaian hasil tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka mengamankan tiket ke BWF World Tour Finals 2026.