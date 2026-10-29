Profil dan Potret Annie Areeya, Selebgram Asal Thailand yang Dikaitkan dengan Aisar Khaled

NAMA Annie Areeya yang merupakan selebgram asal Thailand tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya, dia dikaitkan dengan kreator konten asal Malaysia, Aisar Khaled.

Sosok Annie menarik perhatian public bukan hanya karena aktivitasnya di dunia digital. Dia juga curi perhatian karena kedekatannya dengan Aisar yang ramai dibicarakan warganet.

Perhatian terhadap Annie semakin meningkat setelah sejumlah foto dan video yang dikaitkan dengan keduanya beredar di media sosial. Lantas, siapa sebenarnya Annie Areeya?

1. Profil Annie Areeya, Selebgram Asal Thailand

Dilansir dari berbagai sumber, Annie Areeya dikenal sebagai influencer yang berasal dari Thailand. Ia aktif membagikan berbagai konten melalui media sosial, khususnya Instagram, dengan tema gaya hidup, fesyen, serta aktivitas kesehariannya.

Popularitas Annie di dunia digital membuatnya memiliki pengikut yang tertarik dengan penampilan dan kehidupan pribadinya. Dia sudah memiliki 207 ribu pengikut saat ini di Instagram.

2. Potret Annie Areeya dan Gaya Hidupnya di Media Sosial

Sebagai seorang selebgram, Annie memanfaatkan media sosial untuk membagikan berbagai momen kesehariannya. Konten yang ditampilkan mencakup gaya berpakaian, aktivitas saat bersantai, hingga potret ketika mengunjungi sejumlah tempat.

Penampilannya dalam berbagai unggahan turut menarik perhatian pengguna media sosial. Selain menjadi sarana berbagi aktivitas pribadi, media sosial juga menjadi bagian penting dari citra Annie sebagai kreator konten.

Nama Annie Areeya mulai mendapat perhatian lebih luas ketika dirinya dikaitkan dengan Aisar Khaled, kreator konten asal Malaysia yang dikenal aktif di media sosial. Pada April 2026, sejumlah foto dan video yang memperlihatkan kedekatan keduanya menjadi bahan perbincangan warganet.

Salah satu momen yang disorot adalah video yang memperlihatkan Annie bersandar di bahu Aisar. Selain itu, beredar pula pembahasan mengenai buket bunga yang disebut-sebut memiliki kemiripan.

Momen tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi mengenai hubungan mereka. Sebagian pengguna media sosial menduga keduanya memiliki hubungan khusus, namun ada juga yang menilai foto dan video tersebut belum cukup untuk memastikan status hubungan mereka.