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Daftar Artis Perempuan Berani yang Terjun Langsung Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |13:05 WIB
Daftar Artis Perempuan Berani yang Terjun Langsung Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan
Berikut deretan artis perempuan yang bantu langsung Karhutla. (Foto: Instagram)
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SEJUMLAH artis perempuan Indonesia menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan turun langsung membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Tak sekadar menyuarakan keprihatinan melalui media sosial, mereka datang ke lokasi terdampak, membantu proses pemadaman, hingga menyalurkan bantuan bagi warga dan relawan.

Setidaknya, ada tiga nama yang menjadi sorotan. Ketiga artis perempuan ini terlibat dalam kegiatan penanganan karhutla dengan peran dan pengalaman masing-masing.

Aksi mereka sekaligus memperlihatkan beratnya tantangan yang dihadapi petugas dan relawan ketika berhadapan dengan kebakaran di kawasan hutan, terutama lahan gambut yang masih menyimpan bara di bawah permukaan tanah. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut profil singkat dan aksi ketiga artis perempuan tersebut:

1. Sherina Munaf

Sherina Munaf Terjun Langsung ke Lokasi Karhutla di Kalteng, Ikut Bantu Padamkan Api

Nama Sherina Munaf menjadi salah satu yang pertama mencuri perhatian dalam aksi penanganan karhutla di Kalimantan Tengah pada awal September 2026. Penyanyi sekaligus aktris ini turun langsung ke sejumlah lokasi kebakaran bersama tim yang berkolaborasi dengan organisasi lingkungan dan instansi terkait.

Sherina turut membantu memadamkan bara serta melakukan pembasahan kembali atau rewetting untuk menjaga kelembapan lahan gambut. Dalam unggahannya di media sosial, Sherina menggambarkan betapa menantangnya medan yang harus dihadapi.

Asap tebal, jarak pandang terbatas, serta bara panas di bawah permukaan tanah membuat setiap langkah membutuhkan kehati-hatian. Sherina juga mengingatkan bahwa pekerjaan tidak selesai ketika api di permukaan berhasil dipadamkan. Bara yang masih tersisa harus ditangani agar tidak kembali memicu kebakaran yang lebih besar.

Selain membantu di lapangan, Sherina menggalang donasi melalui gerakan Pawerful Voices untuk mendukung kebutuhan peralatan, perlindungan diri, logistik, dan penanganan dampak kebakaran. Keterlibatannya memperlihatkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk mendukung orang-orang yang setiap hari bekerja di garis depan penanganan karhutla.

 

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