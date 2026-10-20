Deretan Artis atau Selebgram yang Instagram Kena Shadow Ban Usai Suarakan Karhutla

SEJUMLAH artis dan selebgram Indonesia ramai menjadi sorotan setelah mengungkapkan dugaan mengalami shadow ban di Instagram usai menyuarakan isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka mengaku mengalami penurunan jangkauan konten hingga jumlah penonton Instagram Story yang jauh dari biasanya.

Isu ini mencuat pada Oktober 2026, ketika kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia menjadi perhatian publik. Sejumlah figur publik turut membagikan informasi mengenai kondisi karhutla melalui media sosial masing-masing.

Namun, setelah mengunggah konten terkait isu tersebut, beberapa di antaranya merasa jangkauan akun mereka mengalami perubahan. Siapa saja artis dan selebgram yang mengungkapkan dugaan tersebut?

1. Tasya Farasya

Beauty influencer Tasya Farasya menjadi salah satu figur publik yang mengungkapkan kecurigaan akun Instagram-nya mengalami shadow ban setelah menyuarakan isu karhutla di Kalimantan. Pada Jumat (16/10/2026), Tasya membagikan perbandingan jumlah penonton Instagram Story miliknya.

Tasya mengungkapkan bahwa unggahan yang biasanya ditonton lebih dari 1 juta kali hanya memperoleh sekitar 85 ribu penonton setelah membahas karhutla. Perbedaan jumlah penonton tersebut membuat Tasya mempertanyakan kemungkinan adanya pembatasan jangkauan konten.

"Oh gitu caranya mainnya. Shadowbanned ya kalau speak up," tulis Tasya melalui akun Threads miliknya.

Selain menyuarakan persoalan karhutla, Tasya juga mengabarkan rencana menyiapkan posko bantuan berupa ruang aman asap bagi masyarakat terdampak di Kalimantan Tengah.

2. Andien

Penyanyi Andien juga mengeluhkan penurunan jumlah penonton Instagram setelah berulang kali membagikan informasi mengenai karhutla. Pada Jumat 16 Oktober 2026, Andien mengungkapkan dugaan bahwa akun Instagram-nya mengalami shadow ban.

Kondisi tersebut dirasakannya ketika ia hendak mempromosikan video musik terbarunya. Meski mengeluhkan penurunan jangkauan, Andien menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menghentikannya menyuarakan isu karhutla melalui media sosial. Ia juga ajak pengikutnya untuk menyaksikan video musik terbarunya sembari tetap sampaikan kepedulian akan persoalan lingkungan.

"Kayaknya kena shadow ban di ig krn repost2 karhutla tiada henti. Mau promo in video klip baru tapi viewersnya drop," tulis Andien.