Potret Duet Petenis Janice Tjen/Venus Williams, Melesat ke Perempat Final Guangzhou Open 2026

PETENIS putri Indonesia, Janice Tjen, bersama legenda tenis Amerika Serikat, Venus Williams, melangkah ke perempatfinal ganda putri Guangzhou Open 2026. Duet beda generasi tersebut meraih kemenangan meyakinkan atas Ekaterine Gorgodze/Kimberley Zimmermann pada babak 16 besar, Senin 26 Oktober 2026.

Bertanding di Nansha International Tennis Center, Guangzhou, Janice/Venus menang dua set langsung dengan skor 6-0 dan 7-5. Dilansir dari Women’s Tennis Association (WTA), pertandingan tersebut berlangsung selama satu jam 11 menit.

Kemenangan ini menjadi awal positif bagi kolaborasi Janice dan Venus di nomor ganda. Perpaduan kekuatan serta pengalaman Venus dengan permainan Janice di depan net menjadi salah satu faktor penting yang membawa mereka melewati pertandingan pembuka.

1. Tampil Dominan pada Set Pertama

Janice/Venus langsung menunjukkan permainan agresif sejak awal pertandingan. Kombinasi pukulan bertenaga Venus dari garis belakang (baseline) dan kejelian Janice dalam mengantisipasi bola di depan net membuat Gorgodze/Zimmermann kesulitan mengembangkan permainan.

Duet Indonesia-Amerika Serikat itu tampil solid dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Mereka bahkan menyapu bersih enam gim beruntun untuk menutup set pertama dengan kemenangan telak 6-0.

Memasuki set kedua, pertandingan berlangsung lebih sengit. Gorgodze/Zimmermann mulai menemukan ritme permainan dan memberikan tekanan kepada Janice/Venus. Kedua pasangan terlibat aksi saling mengejar poin serta mematahkan servis lawan. Setelah kedudukan mencapai 5-5, Janice/Venus mampu menjaga ketenangan pada momen-momen krusial.

Mereka mengamankan gim berikutnya untuk unggul 6-5, kemudian mematahkan servis lawan pada gim ke-12. Hasilnya, Janice/Venus menutup set kedua dengan skor 7-5 sekaligus memastikan kemenangan dua set langsung.

2. Debut Ganda yang Menjanjikan

Kolaborasi Janice dan Venus menjadi salah satu hal menarik di Guangzhou Open 2026. Dilansir dari WTA, keduanya dipasangkan untuk pertama kalinya di nomor ganda putri pada turnamen tersebut.

Venus merupakan pemilik tujuh gelar Grand Slam tunggal putri dan salah satu nama besar dalam sejarah tenis dunia. Sementara itu, Janice terus mengembangkan kariernya di tingkat internasional dan membawa nama Indonesia di berbagai turnamen profesional.

Pertemuan dua generasi ini menjadi kesempatan bagi Janice untuk berkompetisi bersama petenis berpengalaman sekaligus membangun kombinasi permainan yang efektif.

Selain performa yang apik, Janice Tjen dan Venus Williams juga jadi sorotan di lapangan karena penampilannya yang menawan. Mereka kompak kenakan atasan putih. Sementara bawahan, Venus memilih kenakan rok putih senada pakaian, sedangkan Janice memakai bawahan hijau.