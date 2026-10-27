Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Metode Jalan Kaki 6-6-6, Tren Olahraga Simpel yang Punya Banyak Manfaat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |10:20 WIB
Mengenal Metode Jalan Kaki 6-6-6, Tren Olahraga Simpel yang Punya Banyak Manfaat
Ilustrasi jalan kaki 6-6-6. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA – Jalan kaki menjadi pilihan olahraga yang mudah dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh. Selain tak perlu peralatan khusus, aktivitas ini juga bisa dilakukan oleh berbagai kelompok usia. Kini, muncul tren olahraga jalan kaki yang dikenal sebagai metode 6-6-6.

Mengutip British Vogue, metode jalan kaki 6-6-6 yang jadi tren orang Jepang menawarkan rutinitas jalan kaki yang lebih terstruktur. Metode ini menggabungkan pemanasan, jalan kaki dengan kecepatan tinggi, dan pendinginan dalam satu sesi olahraga.

Metode tersebut menjadi salah satu tren kebugaran yang menarik perhatian karena mudah diikuti dan bisa disesuaikan dengan rutinitas sehari-hari.

Apa Itu Metode Jalan Kaki 6-6-6?

Metode ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu pemanasan selama enam menit, jalan kaki cepat selama 60 menit, dan pendinginan selama enam menit.

Bagi mereka yang ingin mengikuti tantangan ini secara lebih disiplin, rutinitas tersebut dapat dilakukan pada pukul 06.00 atau 18.00, sebanyak enam kali dalam seminggu.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/482/3248776//krisdayanti-Sw0P_large.jpg
Potret Krisdayanti Sabet Dua Medali Kejuaraan Wushu, Makin Energik di Usia 51 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/482/3247469//tips_sehat_agar_jantung_tak_kaget_saat_baru_lari-q4S7_large.jpg
FOMO Ikut Lari? Dokter Ungkap Tips Sehat agar Jantung Tak Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/482/3246532//jalan_kaki_untuk_turunkan_berat_badan-1xCi_large.jpg
Tak Harus 10.000 Langkah, Ini Durasi Jalan Kaki untuk Turunkan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/482/3245920//olahraga_pada_malam_hari-gAI5_large.jpg
Ramai Olahraga pada Malam Hari, Dokter Tirta Ungkap Dampaknya bagi Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/482/3243864//jalan_kaki-X2xa_large.jpg
Manfaat Jalan 3.000 Langkah Sehari, Risiko Kematian Akibat Penyakit Jantung Bisa Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/482/3242216//jalan_kaki-Ncdo_large.jpg
Habis Sarapan Jangan Tidur Lagi, Jalan Kaki 10 Menit Bisa Bantu Jaga Gula Darah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement