Mengenal Metode Jalan Kaki 6-6-6, Tren Olahraga Simpel yang Punya Banyak Manfaat

JAKARTA – Jalan kaki menjadi pilihan olahraga yang mudah dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh. Selain tak perlu peralatan khusus, aktivitas ini juga bisa dilakukan oleh berbagai kelompok usia. Kini, muncul tren olahraga jalan kaki yang dikenal sebagai metode 6-6-6.

Mengutip British Vogue, metode jalan kaki 6-6-6 yang jadi tren orang Jepang menawarkan rutinitas jalan kaki yang lebih terstruktur. Metode ini menggabungkan pemanasan, jalan kaki dengan kecepatan tinggi, dan pendinginan dalam satu sesi olahraga.

Metode tersebut menjadi salah satu tren kebugaran yang menarik perhatian karena mudah diikuti dan bisa disesuaikan dengan rutinitas sehari-hari.

Apa Itu Metode Jalan Kaki 6-6-6?

Metode ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu pemanasan selama enam menit, jalan kaki cepat selama 60 menit, dan pendinginan selama enam menit.

Bagi mereka yang ingin mengikuti tantangan ini secara lebih disiplin, rutinitas tersebut dapat dilakukan pada pukul 06.00 atau 18.00, sebanyak enam kali dalam seminggu.