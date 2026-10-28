Central Park Mall dan Central Park 2 Mall Gelar Halloween Playfest, Ini Sederet Aktivitas Menariknya!

JAKARTA – Menyambut kemeriahan Halloween, Central Park Mall dan Central Park 2 kembali menghadirkan pengalaman spesial bagi para pengunjung melalui Halloween Playfest. Acara ini berlangsung pada 16 Oktober hingga 22 November 2026.

Mengusung suasana Halloween yang penuh warna dengan sentuhan misteri dan hiburan, rangkaian program tahun ini menghadirkan beragam aktivitas menarik, mulai dari kompetisi kostum, permainan interaktif, hiburan, hingga program kuliner dan apresiasi bagi para pengunjung.

Marcomm and Relation Central Park Mall dan Central Park 2, Silviyanti Dwi Aryati mengatakan, melalui Halloween Playfest 2026, pihaknya ingin menghadirkan pengalaman Halloween yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menikmati berbagai aktivitas bersama keluarga dan teman.

“Kami berharap rangkaian program ini dapat menjadi pilihan destinasi untuk menghabiskan waktu, menikmati hiburan, serta menciptakan momen kebersamaan yang berkesan,” ujarnya.

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