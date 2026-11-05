Shayne Pattynama Demo Masak Bareng Chef Freddie Salim, Ramaikan Kampanye Got Beef? Let’s Go! dari Aussie Beef di Jakarta

JAKARTA - Aussie Beef melalui Meat and Livestock Australia (MLA) menghadirkan kampanye regional bertajuk “Got Beef? Let’s Go!” di Indonesia, tepatnya di The Gourmet by Ranch Market, ASHTA District 8, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026).

Kampanye ini dikemas menarik melalui sesi cooking demo bertema “Got Beef? Let’s Go!” yang diperagakan langsung oleh Chef Owner Silk Bistro & Silk Thai, Chef Freddie Salim, bersama pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, selaku Aussie Got Beef Let's Go Indonesia Football Talent.

General Manager International Markets Meat and Livestock Australia, Andrew Cox, menjelaskan bahwa kampanye ini bertujuan untuk mendorong peningkatan penjualan serta suplai bahan makanan sehat ke Indonesia. Atlet sepak bola seperti Shayne dipilih sebagai talent atau ambassador karena sepak bola dinilai relevan dengan kuliner lezat yang mampu menyatukan masyarakat dari beragam latar belakang budaya.

“Alasannya adalah masyarakat di kawasan ini, meski dari berbagai budaya dan kuliner yang berbeda, mereka memiliki kecintaan yang sama terhadap sepak bola dan makan. Makanan lezat membawa orang-orang berkumpul bersama, begitu pula sepak bola yang menyatukan orang-orang untuk menonton. Jadi kami pikir, mari gabungkan kedua hal ini,” kata Andrew saat diwawancarai usai acara.

(Foto: IMG/Niko Prayoga)

Andrew menambahkan, pemilihan Shayne Pattynama didasari oleh profil sang atlet yang tidak hanya gemar menjaga pola hidup sehat, tetapi juga memiliki ketertarikan pada dunia kuliner serta kebiasaan memasak. Hal ini membuatnya menjadi pasangan yang tepat untuk bersanding dengan Chef Freddie.