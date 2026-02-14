Advertisement
HOME WOMEN FOOD

MLA Ajak Para Ibu Sajikan Menu Sehat Daging Sapi Australia untuk Buah Hati

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |17:16 WIB
MLA Ajak Para Ibu Sajikan Menu Sehat Daging Sapi Australia untuk Buah Hati
Emilia Achmadi, Clinical Dietitian and Sports Nutritionist. (Foto: dok iNews Media Group/ Agustina Wulandari)
A
A
A

TANGERANG - Meat and Livestock Australia (MLA) kembali mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi dalam porsi yang sesuai, khususnya untuk anak Indonesia. 

Kali ini, MLA dan Stella Maris International School berkolaborasi memberikan edukasi kepada para orangtua tentang pentingnya konsumsi daging merah untuk kualitas pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak dalam acara Parenting Workshop yang digelar di Ruang Getsemani, Stella Maris School, Gading Serpong, Kamis (12/2).

MLA Indonesia juga memperkenalkan daging merah Australia sebagai sumber zat besi yang berkualitas tinggi dan mudah diserap oleh tubuh.

Chief Representative MLA Indonesia Christian Haryanto menyampaikan, “Lewat acara ini, MLA Indonesia ingin turut berperan dalam memberikan edukasi kepada konsumen, khususnya para ibu, mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan zat besi setiap hari.”

“Asupan zat besi yang tercukupi berperan besar dalam menjaga energi, produktivitas, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, daging merah Australia hadir sebagai solusi nutrisi yang tidak hanya bergizi tinggi, tetapi juga mendukung kesehatan dan ketahanan energi keluarga Indonesia.

Sementara itu, Maria S. Santy, Head Of School Stella Maris Gading Serpong, menyampaikan bahwa kegiatan Parenting Workshop ini sangat bermanfaat, sehingga edukasi seperti ini harus lebih banyak dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas para ibu.

“Menurut saya semua informasi yang diberikan itu membuka wawasan banget tentang daging merah yang selama ini banyak kita hindari terutama tentang daging sapi dan domba yang dibahas,” ucapnya.

      
Telusuri berita women lainnya
