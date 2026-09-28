Dog Does Disco 2026 X Hush Puppies Hadirkan Festival Paws For Peace di Central Park

JAKARTA – Dog Does Disco (DDD) 2026 kembali hadir dengan membawa semangat baru melalui tema “Paws for Peace: A Wellness & Fashion Festival”. Dog Does Disco menjadi salah satu festival anjing yang dinantikan oleh komunitas pecinta hewan di Indonesia.

Tahun ini, Dog Does Disco berkolaborasi dengan Hush Puppies dalam sebuah perayaan yang memadukan wellness, fashion, musik, kreativitas, dan kebersamaan antara anjing dan pemiliknya.

Mengusung semangat healing, happiness, and hitting the dance floor with your furry best friend, Dog Does Disco 2026 hadir sebagai ruang bagi para pet lovers untuk menikmati pengalaman yang lebih dari sekadar festival. Kolaborasi ini mempertemukan karakter Hush Puppies yang identik dengan comfort and timeless lifestyle dengan energi Dog Does Disco yang playful, music-driven, dan penuh kebersamaan.

GM Marcomm and Relation Central Park Mall Silviyanti Dwi Aryati mengatakan, Dog Does Disco telah menjadi salah satu event yang merepresentasikan komitmen Central Park dalam menciptakan pengalaman yang inklusif bagi pet lovers sejak tahun 2012 silam.

“Tahun ini, melalui ‘Paws for Peace’ bersama Hush Puppies, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih luas dengan menggabungkan wellness, fashion, music, dan community dalam satu festival,” ujarnya.

“Semangat ini juga sejalan dengan kehadiran mascot terbaru Central Park yang kami hadirkan sebagai representasi dari semangat kebersamaan dan kecintaan bagi para pet lovers. Kami berharap melalui Dog Does Disco, Central Park dapat terus menjadi ruang bagi komunitas untuk berkumpul, berbagi, dan menciptakan meaningful moments bersama anabul mereka,” ucapnya.

Paws for Peace: Merayakan Wellness dan Ikatan Manusia dengan Anjing