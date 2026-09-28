Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dog Does Disco 2026 X Hush Puppies Hadirkan Festival Paws For Peace di Central Park

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |19:31 WIB
Dog Does Disco 2026 X Hush Puppies Hadirkan Festival Paws For Peace di Central Park
Dog Does Disco 2026 X Hush Puppies. (Foto: dok Central Park Mall)
A
A
A

JAKARTA – Dog Does Disco (DDD) 2026 kembali hadir dengan membawa semangat baru melalui tema “Paws for Peace: A Wellness & Fashion Festival”. Dog Does Disco menjadi salah satu festival anjing yang dinantikan oleh komunitas pecinta hewan di Indonesia.

Tahun ini, Dog Does Disco berkolaborasi dengan Hush Puppies dalam sebuah perayaan yang memadukan wellness, fashion, musik, kreativitas, dan kebersamaan antara anjing dan pemiliknya.

Mengusung semangat healing, happiness, and hitting the dance floor with your furry best friend, Dog Does Disco 2026 hadir sebagai ruang bagi para pet lovers untuk menikmati pengalaman yang lebih dari sekadar festival. Kolaborasi ini mempertemukan karakter Hush Puppies yang identik dengan comfort and timeless lifestyle dengan energi Dog Does Disco yang playful, music-driven, dan penuh kebersamaan.

GM Marcomm and Relation Central Park Mall Silviyanti Dwi Aryati mengatakan, Dog Does Disco telah menjadi salah satu event yang merepresentasikan komitmen Central Park dalam menciptakan pengalaman yang inklusif bagi pet lovers sejak tahun 2012 silam. 

“Tahun ini, melalui ‘Paws for Peace’ bersama Hush Puppies, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih luas dengan menggabungkan wellness, fashion, music, dan community dalam satu festival,” ujarnya.

“Semangat ini juga sejalan dengan kehadiran mascot terbaru Central Park yang kami hadirkan sebagai representasi dari semangat kebersamaan dan kecintaan bagi para pet lovers. Kami berharap melalui Dog Does Disco, Central Park dapat terus menjadi ruang bagi komunitas untuk berkumpul, berbagi, dan menciptakan meaningful moments bersama anabul mereka,” ucapnya.

Paws for Peace: Merayakan Wellness dan Ikatan Manusia dengan Anjing

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/11/3244439//pertamina_nre-HDlL_large.jpeg
Pertamina NRE Hadirkan Energi Surya dan Air Bersih di SD Gunung Bayu Simalungun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/11/3244381//bapenda_pbb_p2-7ASk_large.jpg
Warga Jakarta Bisa Bayar PBB-P2 dari Mana Saja, Batas Akhir 30 September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/11/3244380//pegadaian_tbcci-YOIa_large.jpg
Wujudkan Transformasi Layanan, Pegadaian Borong Penghargaan di TBCCI 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/340/3244211//ketua_dprd_kota_bandung_asep_mulyadi-goHd_large.jpeg
Ketua DPRD Kota Bandung Desak Pemkot Lebih Responsif atas Keluhan Warga di Momen HJKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/11/3244195//taspen_dukung_indonesia_pension_fund_summit_2026_rvs-34JW_large.jpeg
TASPEN Dukung Indonesia Pension Fund Summit 2026, Perkuat Ekosistem Dana Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/11/3244145//faktor_yang_memengaruhi_pergerakan_harga_emas-h2ck_large.jpg
Mengenal Faktor yang Memengaruhi Pergerakan Harga Emas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement