Viral! Netizen Bagikan Momen Hujan Abu Vulkanik saat Festival Musik, Diduga Akibat Erupsi Gunung Marapi

JAKARTA - Viral di media sosial netizen membagikan momen diduga hujan abu vulkanik yang terjadi di wilayah Bukittinggi saat sebuah festival musik yang saat itu diisi oleh band Kotak pada Sabtu, 26 September 2026. Hal tersebut diduga akibat erupsi letusan Gunung Marapi di Sumatera Barat pada hari yang sama.

Hal tersebut dibagikan oleh seorang netizen di akun instagramnya @qoycahayuyb. Dalam unggahan video itu, nampak butiran kecil yang terlihat jelas seperti abu vulkanik yang berjatuhan saat konser digelar. Terdengar dari lagu yang dimainkan band Kotak tengah tampil saat itu.

“Hujan abu vulkanik di konser Highland Fest Bukittinggi,” tulis netizen tersebut dalam keterangan videonya, dikutip Minggu (27/9/2026).

Dalam takarir unggahannya, ia menceritakan bahwa dirinya sempat melihat abu tersebut menempel di baju bagian bahu serta rambut penonton lain saat konser. Namun ia tak langsung mengira bahwa itu adalah abu vulkanik.

Momen hujan abu vulkanik, diduga erupsi Gunung Marapi. (Foto: dok Tangkapan Layar Instagram)

“Ngeliat d bahu n rambut orang lain saat konser, udah suudzon tipis kirain ketombe, tapi kok hitam?!,” ungkapnya.