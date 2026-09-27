Viral! Suvenir Pernikahan Anak Ayam Tuai Kritik, Pengantin Klarifikasi

JAKARTA - Pernikahan pebisnis fashion Nuunu Elhasbu dan Rangga tengah menjadi sorotan setelah suvenir yang diberikan kepada para tamu justru menuai polemik. Pasangan tersebut memberikan anak ayam hidup sebagai suvenir pernikahan yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.

Anak ayam itu diberikan kepada tamu dalam kotak mika plastik. Pemberian hewan hidup sebagai suvenir tersebut lantas memunculkan kritik dari warganet karena dinilai berpotensi membuat anak ayam tidak mendapatkan perawatan yang layak setelah dibawa pulang.

Nuunu Elhasbu sendiri diketahui merupakan rekan bisnis sekaligus sahabat Ivan Gunawan. Dalam pernikahan Nuunu dan Rangga, Ivan Gunawan bahkan dipercaya menjadi salah satu saksi pernikahan.

Klarifikasi soal Suvenir Anak Ayam

Setelah pemberian suvenir anak ayam itu viral di media sosial, Nuunu dan Rangga akhirnya memberikan klarifikasi melalui Instagram. Keduanya menyampaikan permohonan maaf sekaligus menjelaskan alasan di balik keputusan memberikan anak ayam sebagai suvenir.

Mereka mengatakan ide tersebut bermula ketika mengetahui adanya anak ayam yang dijual dan kemudian diberi warna atau cat untuk menarik perhatian calon pembeli.

“Kami memilih mengambil sebagian dari mereka sebelum proses tersebut, dengan harapan mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk dirawat dengan lebih baik,” tulis Rangga dan Nunu dalam klarifikasi mereka.