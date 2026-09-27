Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Alasan Seprai Hotel Selalu Warna Putih

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |11:05 WIB
Ternyata Ini Alasan Seprai Hotel Selalu Warna Putih
Ilustrasi seprai putih. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Pernah menginap di hotel dan menyadari bahwa seprai, sarung bantal, hingga handuknya hampir selalu berwarna putih? Mulai dari hotel sederhana sampai resor mewah, warna putih seolah sudah menjadi ciri khas kamar hotel.

Sekilas penggunaan seprai putih mungkin terlihat hanya sebagai pilihan untuk membuat kamar tampak bersih dan elegan. Namun, ternyata ada alasan sejarah, psikologis, hingga pertimbangan bisnis di balik pilihan tersebut.

Berawal dari Simbol Kebersihan dan Kemewahan

Melansir The Times of India, warna putih sejak lama dianggap sebagai simbol kemurnian dan kebersihan. Sejak era Victoria, warna ini dipercaya mampu memberikan kesan higienis dan segar kepada tamu hotel.

Ketika seseorang menginap di hotel, tentu mereka berharap mendapatkan seprai dan handuk yang bersih, bebas noda, bau, dan kotoran. Warna putih membuat kesan tersebut lebih mudah terlihat.

Selain identik dengan kebersihan, putih juga pernah dikaitkan dengan kemewahan dan kekayaan. Seiring berkembangnya pariwisata dan semakin banyaknya hotel, hubungan antara warna putih, kebersihan, dan kemewahan semakin kuat. Pada akhirnya, seprai putih yang awalnya identik dengan kemewahan berubah menjadi standar yang umum digunakan di industri perhotelan. 

Warna Putih Bikin Kamar Terasa Lebih Nyaman

Ilustrasi seprai putih di hotel. (Foto: dok Magnific/mrsiraphol)
Ilustrasi seprai putih di hotel. (Foto: dok Magnific/mrsiraphol)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/470/3244330//hotel-m93z_large.jpg
China Dorong Industri Pariwisata dan Perhotelan RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/470/3236478//perhotelan-7Yna_large.png
Emiten POLI Bidik Perluasan Pasar Perhotelan di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/25/3235846//park_hyatt-j6Ci_large.jpg
Punya 14 Event Space dan 220 Kamar, Park Hyatt Jakarta Jadi Tuan Rumah Hyatt Fair Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/298/3233361//park_hyatt_jakarta-ZaSe_large.jpg
Park Hyatt Jakarta Ubah Nama dari Conservatory Menjadi ATELIER23, Hadirkan Rasa Mewah Ala Prancis dan Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/338/3230769//penemuan_mayat-unIw_large.jpg
Pria Tewas dengan Luka Tembak di Hotel Kuningan, Polisi: Diduga Dipicu Masalah dengan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/320/3228115//maskapai_penerbangan-Usvy_large.png
Libur Sekolah, Maskapai Penerbangan dan Hotel Bidik Lonjakan Wisatawan Domestik 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement