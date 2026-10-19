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Potret Krisdayanti Sabet Dua Medali Kejuaraan Wushu, Makin Energik di Usia 51 Tahun

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |14:05 WIB
Potret Krisdayanti Sabet Dua Medali Kejuaraan Wushu, Makin Energik di Usia 51 Tahun
Krisdayanti. (Foto: dok Instagram/@krisdayantilemos)
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JAKARTA - Penyanyi Krisdayanti kembali menunjukkan keseriusannya menekuni olahraga wushu. Setelah sukses menorehkan prestasi di sejumlah kejuaraan, diva Indonesia yang akrab disapa KD kembali ikut berpartisipasi dalam Singapore New Kungfu Games 2026 di Singapura.

Ajang tersebut digelar pada 18 Oktober 2026 di Our Tampines Hub, Singapura. Kompetisi ini menghadirkan berbagai disiplin seni bela diri tradisional, termasuk rangkaian gerakan tangan kosong, penggunaan senjata, serta tai chi.

Raih Dua Medali di Singapore New Kungfu Games 2026 

Krisdayanti raih dua medali
Krisdayanti raih dua medali.

Lewat akun Instagram pribadinya, @krisdayantilemos, ia membagikan unggahan saat dirinya beraksi dalam kompetisi. KD mengaku merasa terhormat untuk ikut berpartisipasi dalam Singapore Kungfu Games. Ia juga menyampaikan bahwa wushu telah mengajarkannya kekuatan, bukan hanya fisik, tetapi juga disiplin, tekun, dan rendah hati. Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena telah menjadi bagian dari perhelatan ini.

“I feel honored to participate in the Singapore Kung Fu Games. Wushu has taught me that strength is not only physical but also comes from discipline, perseverance, and humility. I am grateful to be part of this wonderful celebration of sportsmanship and friendship,” tulisnya.

Setelah meraih medali di berbagai kejuaraan wushu, KD juga kembali menyabet penghargaan di Singapore New Kungfu Games 2026. KD memamerkan dua medali emas dan perak yang menggantung di lehernya.

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