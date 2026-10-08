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Rahasia Krisdayanti Tetap Bugar di Umur 50 Tahun: Rutin Wushu demi Hindari Pikun

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |20:05 WIB
Rahasia Krisdayanti Tetap Bugar di Umur 50 Tahun: Rutin Wushu demi Hindari Pikun
Krisdayanti. (Foto: Instagram/@krisdayantilemos)
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PENYANYI legendaris Krisdayanti masih tampil enerjik di atas panggung di usianya yang sudah genap 50 tahun. Siapa sangka, rahasia kebugaran sang diva bertumpu pada disiplin olahraga ekstrem yang ditekuni beberapa tahun belakangan, yakni seni bela diri wushu.

KD -sapaan akrab Krisdayanti- mengaku memilih wushu sebagai langkah nyata mencegah penurunan daya ingat atau demensia. Hal itu diketahui berpotensi terjadi seiring bertambahnya usia.

"Jangan! Baru 50 jangan pikun. Tapi dengan olahraga saya menunda itu supaya gak ada demensia, supaya gak pikun, gitu. Makanya olahraga wushu," tegas Krisdayanti di kawasan Senayan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Krisdayanti

1. Dalami Wushu

Menariknya, keseriusan Krisdayanti mendalami wushu selama lima tahun terakhir berbuah manis. Usahanya membuahkan medali emas di sebuah kejuaraan.

Namun, KD tak sembarangan ikut bertanding. Sebelum terjun ke arena pertandingan, KD mengaku menjalani pemeriksaan medis ketat terlebih dahulu.

"Sebelum ikut tanding, saya ketemu dokter tulang dulu, Profesor Nicolaas. Begitu cek bone density (kepadatan tulang) saya bagus di atas rata-rata, 60 persen masih bagus, warna masih hijau di skrin, dokter baru mengizinkan saya untuk boleh ikut championship," jelasnya.

 

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