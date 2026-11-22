Masih Suka Menulis di Buku Catatan? Bisa Jadi Kamu Orang yang Berjiwa Lembut

JAKARTA - Di tengah kehidupan yang serba digital, sebagian orang masih memilih menulis tangan daripada mengetik di aplikasi ponsel. Kebiasaan sederhana ini ternyata bisa mencerminkan sejumlah karakter, mulai dari pribadi yang nostalgia hingga seseorang yang menyukai keteraturan.

Melansir Your Tango, menulis dengan tangan juga memberikan pengalaman berbeda dibandingkan mengetik. Selain membantu mengatur pikiran, kebiasaan ini membuat seseorang memiliki waktu untuk memproses informasi dengan lebih tenang.

Ternyata, orang yang masih gemar menulis punya ciri kepribadian seperti berikut ini, apakah kamu termasuk di antaranya?

1. Memiliki Jiwa Lembut dan Penuh Nostalgia

Menurut astrolog sekaligus editor Aria Gmitter, orang yang suka menulis di buku catatan cenderung menyukai pengalaman yang lebih personal dan intim.

“Menulis dengan tangan memberikan kesempatan untuk menuangkan pikiran dan perasaan secara bebas. Kebiasaan ini juga menunjukkan kecenderungan menyukai hal-hal sederhana yang memiliki nilai emosional,” tuturnya.

2. Suka Mengenang Masa Lalu