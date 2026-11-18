Studi: Menulis Catatan dengan Tangan Lebih Perkuat Daya Ingat daripada Mengetik

JAKARTA - Kebiasaan mencatat materi pelajaran dengan mengetik di laptop atau tablet mungkin terasa lebih praktis. Namun, cara belajar dengan menulis catatan langsung menggunakan tangan ternyata bisa memberikan hasil yang lebih baik dalam memahami materi.

Hal ini dibagikan dr. Adam Prabata melalui cuitannya di media sosial X. Ia menyoroti sebuah penelitian yang membandingkan efektivitas catatan tulis tangan dengan catatan digital yang dibuat menggunakan keyboard.

Hubungan Menulis Tangan dengan Pencapaian Akademik Mahasiswa

Dokter Adam menyebut penelitian tersebut merangkum 24 studi yang membahas hubungan antara metode mencatat dan pencapaian akademik mahasiswa.

Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa yang mencatat menggunakan tulisan tangan saat mengikuti kuliah atau pelajaran cenderung memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengetik catatan di laptop.

“Orang yang nulis catatan pakai tangan saat mendengar kuliah/pelajaran ternyata dapat nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang nyatet dengan mengetik di laptop,” tulis dr. Adam.

Menurut dr. Adam, salah satu alasan catatan tulis tangan dinilai lebih efektif berkaitan dengan proses kerja otak ketika seseorang menerima informasi.

Saat menulis dengan tangan, seseorang tidak bisa selalu menyalin seluruh perkataan pengajar dengan cepat. Proses ini membuat otak perlu memilih informasi penting, meringkas, memahami, hingga mengolah kembali materi yang sedang dipelajari.