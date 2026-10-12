Pakai Masker Mata saat Tidur Ternyata Bisa Bantu Daya Ingat, Ini Penjelasan Dokter

JAKARTA - Memakai masker mata saat tidur biasanya dilakukan untuk menghalangi cahaya agar istirahat lebih nyaman. Namun, kebiasaan sederhana ini ternyata juga bermanfaat bagi kesehatan otak.

Hal sederhana ini berpotensi memberikan manfaat bagi kemampuan memori dan kewaspadaan seseorang pada keesokan harinya. Hal tersebut dibahas oleh dokter Adam Prabata melalui unggahannya di X.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan masker mata untuk menghalangi cahaya saat tidur ternyata berkaitan dengan peningkatan kemampuan memori berdasarkan sebuah penelitian.

“Menggunakan masker mata untuk menghalangi cahaya saat tidur ternyata bisa bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan memori kita,” tulis dr. Adam.

Ia membahas sebuah penelitian berjudul Wearing an Eye Mask During Overnight Sleep Improves Episodic Learning and Alertness. Dalam studi tersebut meneliti pengaruh penggunaan masker mata saat tidur malam terhadap kemampuan belajar, memori, dan kewaspadaan.