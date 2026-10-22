Balas Dendam Tidur saat Weekend? Ternyata Ini Manfaatnya untuk Tubuh

JAKARTA - Kurang tidur karena pekerjaan atau aktivitas sehari-hari sering membuat seseorang ingin membayar utang tidur saat akhir pekan. Caranya beragam, mulai dari bangun lebih siang hingga tidur lebih lama dari biasanya.

Kebiasaan ini terasa menyenangkan, terutama setelah menjalani hari-hari yang padat. Namun, apakah tidur lebih lama saat akhir pekan benar-benar bisa menggantikan waktu tidur yang hilang selama hari kerja?

Melansir BBC Future, tidur tambahan saat akhir pekan memang mampu memulihkan sebagian dampak kurang tidur. Akan tetapi, kebiasaan ini juga perlu dilakukan dengan hati-hati karena perubahan jadwal tidur yang terlalu jauh dapat mengganggu jam biologis tubuh.

Lalu, bagaimana cara membayar utang tidur yang tepat? Berikut penjelasannya.

1. Tidur Lebih Lama Bisa Bantu Pemulihan Tubuh

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tidur tambahan setelah mengalami kurang tidur bisa memulihkan sebagian fungsi tubuh. Dalam salah satu eksperimen, orang yang hanya tidur selama dua jam dalam satu malam mengalami peningkatan jumlah dua jenis sel darah putih yang dapat menandakan respons stres pada tubuh.