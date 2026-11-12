Berapa Kali Normalnya Pipis pada Malam Hari?

TERBANGUN di tengah malam untuk buang air kecil atau pipis mungkin pernah dialami hampir setiap orang. Kondisi ini sering dianggap wajar, terutama seiring bertambahnya usia.

Namun, tahukah kamu bahwa terlalu sering buang air kecil pada malam hari bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan? Dalam dunia medis, kondisi sering terbangun dari tidur untuk buang air kecil dikenal sebagai nokturia (nocturia).

Kondisi ini dapat mengganggu kualitas tidur, menyebabkan tubuh mudah lelah, hingga memengaruhi aktivitas sehari-hari. Lantas, berapa kali buang air kecil pada malam hari yang masih tergolong normal? Kapan kondisi tersebut perlu diwaspadai?

1. Berapa Kali Normalnya Buang Air Kecil pada Malam Hari?

Dilansir dari Bladderly, secara umum, terbangun satu kali pada malam hari untuk buang air kecil masih sering dianggap wajar. Kondisi ini tidak selalu memerlukan pemeriksaan medis.

Namun, jika seseorang secara rutin terbangun dua kali atau lebih setiap malam untuk buang air kecil, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian. Utamanya apabila sudah mengganggu kualitas tidur dan aktivitas pada siang hari.

Dalam istilah medis, nokturia didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang terbangun satu kali atau lebih dari tidur utama untuk buang air kecil. Meski demikian, frekuensi dua kali atau lebih dalam semalam sering digunakan sebagai ambang praktis untuk menilai nokturia yang bermakna secara klinis.

Pada orang dewasa yang sehat, tidur selama enam hingga delapan jam tanpa harus terbangun untuk buang air kecil umumnya masih memungkinkan. Namun, frekuensi buang air kecil pada malam hari juga dapat dipengaruhi usia, kebiasaan minum, kondisi kesehatan, serta obat-obatan yang dikonsumsi.

2. Seberapa Umum Kondisi Nokturia?

Sering buang air kecil pada malam hari ternyata cukup banyak dialami masyarakat, terutama kelompok usia lanjut. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sekitar 5–15 persen orang berusia 20–50 tahun mengalami buang air kecil setidaknya dua kali setiap malam.

Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 20–30 persen pada kelompok usia 50–70 tahun. Sementara itu, pada kelompok berusia di atas 70 tahun, prevalensinya dilaporkan dapat mencapai 10–50 persen dalam sejumlah penelitian.

Pada lansia, nokturia bahkan dapat dialami hingga sekitar 80 persen populasi, meskipun tingkat keparahannya berbeda-beda. Kondisi ini sering dianggap sebagai bagian normal dari proses penuaan.

Padahal, sering buang air kecil pada malam hari bukan sesuatu yang harus selalu diterima begitu saja. Pasalnya, kondisi itu bisa berkaitan dengan gangguan kesehatan yang masih dapat ditangani.