Mengapa Seseorang Tidur dengan Mulut Terbuka? Ini Penyebab

PERNAHKAH kamu terbangun dari tidur dengan kondisi mulut terasa sangat kering, bibir pecah-pecah, atau tenggorokan terasa tidak nyaman? Bisa jadi, tanpa disadari, kamu tidur dengan mulut terbuka sepanjang malam.

Kebiasaan tidur dengan mulut terbuka atau sleeping with your mouth open merupakan kondisi yang cukup umum. Meski sesekali bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, kebiasaan ini dapat menjadi tanda adanya gangguan pernapasan, terutama ketika seseorang mengalami kesulitan bernapas melalui hidung.

Dalam kondisi normal, manusia dianjurkan bernapas melalui hidung, termasuk saat tidur. Hidung berfungsi menyaring, menghangatkan, dan melembapkan udara sebelum masuk ke saluran pernapasan. Ketika aliran udara melalui hidung terganggu, tubuh dapat beralih menggunakan mulut sebagai jalur pernapasan alternatif.

Lantas, mengapa seseorang tidur dengan mulut terbuka? Apa saja dampaknya bagi kesehatan, dan bagaimana cara mengatasinya?

1. Mengapa Seseorang Tidur dengan Mulut Terbuka?

Dilansir dari Sleep Apnea, tidur dengan mulut terbuka dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab paling umum adalah adanya hambatan pada saluran hidung sehingga seseorang kesulitan bernapas secara normal.

Berikut beberapa faktor yang dapat memicu kebiasaan tersebut:

Hidung Tersumbat

Hidung tersumbat akibat pilek, flu, atau infeksi saluran pernapasan atas dapat membuat seseorang kesulitan bernapas melalui hidung. Akibatnya, tubuh secara alami menggunakan mulut untuk memperoleh udara yang dibutuhkan.

Jika kondisi ini hanya terjadi ketika sedang sakit, biasanya kebiasaan bernapas melalui mulut akan berkurang setelah hidung kembali lega.

Alergi dan Peradangan pada Hidung

Alergi terhadap debu, tungau, serbuk sari, atau bulu hewan dapat menyebabkan peradangan pada lapisan dalam hidung. Kondisi ini dikenal sebagai rinitis alergi. Gejalanya meliputi hidung tersumbat, bersin berulang, hidung berair, dan rasa gatal.

Ketika peradangan terjadi terus-menerus, aliran udara melalui hidung menjadi tidak optimal. Hal ini dapat menyebabkan seseorang lebih sering bernapas melalui mulut, termasuk saat tidur.

Septum Hidung Bengkok

Septum merupakan dinding pemisah antara rongga hidung kanan dan kiri. Pada sebagian orang, posisi septum tidak berada tepat di tengah atau mengalami kelainan bentuk.

Kondisi tersebut disebut deviated septum. Septum yang bengkok dapat mempersempit salah satu atau kedua saluran hidung sehingga aliran udara menjadi terganggu. Akibatnya, seseorang mungkin lebih nyaman bernapas melalui mulut, terutama saat tidur.

Pembesaran Amandel dan Adenoid

Amandel dan adenoid merupakan jaringan yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Namun, jika ukurannya membesar, jaringan tersebut dapat menghambat aliran udara di bagian belakang tenggorokan atau saluran hidung.

Kondisi ini lebih sering menjadi perhatian pada anak-anak karena dapat menyebabkan kebiasaan bernapas melalui mulut, mendengkur, hingga gangguan tidur.

Obstructive Sleep Apnea

Salah satu penyebab penting yang perlu diperhatikan adalah obstructive sleep apnea (OSA). OSA merupakan gangguan tidur ketika saluran napas bagian atas mengalami penyempitan atau penutupan berulang kali selama tidur. Akibatnya, aliran udara berkurang atau berhenti sementara.

Orang dengan OSA dapat mengalami mendengkur keras, terbangun sambil terengah-engah, tidur tidak nyenyak, serta mengantuk berlebihan pada siang hari. Dalam kondisi tertentu, bernapas melalui mulut menjadi mekanisme kompensasi ketika aliran udara melalui hidung atau saluran napas terganggu.

Kebiasaan Bernapas Melalui Mulut

Tidak semua orang yang tidur dengan mulut terbuka memiliki kelainan struktur hidung atau gangguan pernapasan. Pada sebagian orang, kebiasaan tersebut dapat berkaitan dengan pola pernapasan yang sudah terbentuk sebelumnya atau kelemahan koordinasi otot bibir, lidah, dan rahang.

Meskipun demikian, penyebab medis tetap perlu dipertimbangkan jika kebiasaan tersebut berlangsung terus-menerus.

2. Dampak Tidur dengan Mulut Terbuka bagi Kesehatan

Tidur dengan mulut terbuka sesekali umumnya tidak berbahaya. Namun, jika terjadi secara kronis, kondisi ini dapat menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan.

Mulut dan Tenggorokan Menjadi Kering

Salah satu dampak yang paling sering dirasakan adalah mulut kering ketika bangun tidur. Aliran udara melalui mulut dapat meningkatkan penguapan air liur sehingga kelembapan rongga mulut berkurang.

Akibatnya, seseorang dapat mengalami bibir kering, tenggorokan terasa kasar, atau rasa tidak nyaman saat menelan setelah bangun tidur.

Meningkatkan Risiko Bau Mulut

Air liur memiliki fungsi penting dalam menjaga kebersihan rongga mulut. Cairan ini membantu membersihkan sisa makanan, mengendalikan bakteri, dan menjaga keseimbangan lingkungan mulut. Ketika produksi atau kelembapan air liur berkurang, bakteri penyebab bau mulut dapat berkembang lebih mudah.

Itulah sebabnya orang yang sering tidur dengan mulut terbuka terkadang mengalami bau mulut pada pagi hari.

Meningkatkan Risiko Gigi Berlubang

Air liur membantu melindungi permukaan gigi dari asam yang dihasilkan bakteri. Jika mulut terus-menerus kering, kemampuan alami air liur dalam melindungi gigi dapat berkurang. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kerusakan email dan gigi berlubang.

Gangguan Kesehatan Gusi

Kondisi mulut kering dapat memengaruhi keseimbangan mikroorganisme di dalam rongga mulut. Dalam jangka panjang, keadaan tersebut dapat memperburuk masalah kesehatan gusi, termasuk peradangan dan iritasi.

Mendengkur dan Gangguan Kualitas Tidur

Bernapas melalui mulut dapat berkaitan dengan mendengkur, terutama jika terdapat penyempitan saluran napas. Pada sebagian orang, kondisi ini juga berhubungan dengan obstructive sleep apnea.

Jika OSA tidak ditangani, penderitanya dapat mengalami tidur yang tidak berkualitas, kelelahan pada siang hari, sulit berkonsentrasi, dan peningkatan risiko masalah kardiovaskular.