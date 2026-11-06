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Terjebak Doomscrolling pada Malam Hari? Ini Alasan Suasana Hati Gampang Berubah

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |19:05 WIB
Terjebak Doomscrolling pada Malam Hari? Ini Alasan Suasana Hati Gampang Berubah
Main HP di kasur. (Foto: Freepik)
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PERNAH sedang asyik scrolling media sosial pada malam hari, lalu dalam hitungan menit suasana hati berubah-ubah? Awalnya tertawa terbahak-bahak karena menonton video lucu, kemudian tiba-tiba menangis setelah melihat konten sedih.

dr. Aditya Pratama menjelaskan, kondisi tersebut berkaitan dengan fenomena emotional contagion atau penularan emosi. Salah satu faktor yang memengaruhi perubahan emosi tersebut adalah kondisi otak yang sudah lelah setelah menjalani aktivitas sepanjang hari.

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1. Penyebab Suasana Hati Berubah

Saat malam hari, kemampuan otak untuk mengatur perhatian dan respons emosional bisa ikut terpengaruh oleh kelelahan.

“Bagian otak bernama prefrontal cortex yang bertugas mengatur logika dan kontrol emosi itu sudah lelah setelah seharian beraktifitas,” kata dr. Adit lewat unggahan Instagram.

Ketika seseorang merasa lelah, kemampuan mengendalikan respons terhadap berbagai rangsangan dapat menurun. Akibatnya, seseorang mungkin menjadi lebih mudah terbawa suasana saat melihat konten yang lucu, menyedihkan, atau menyentuh perasaan.

 

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