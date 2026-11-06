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Mengenal White Noise, Suara yang Bisa Buat Tidur Lebih Nyenyak

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |18:03 WIB
Mengenal White Noise, Suara yang Bisa Buat Tidur Lebih Nyenyak
Tidur. (Foto: Freepik)
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KALAU kamu selalu sulit tidur karena di sekitarmu terlalu berisik, kamu mungkin bisa mencoba mendengarkan white noise sebelum tidur. White noise merupakan suara yang terdiri dari berbagai frekuensi yang terdengar secara bersamaan dengan tingkat intensitas yang relatif sama.

Beberapa contoh white noise adalah suara kipas angin, pendingin ruangan, hujan, dan ombak. Suara yang stabil ini membantu menyamarkan bunyi lain yang berpotensi mengganggu tidur. Dilansir dari Verywell Mind, berikut beberapa manfaat white noise dalam membantu kualitas tidur.

Tidur Siang Sebentar Ternyata Cegah Pikun, Ini Kata Dokter

1. Membantu Menyamarkan Suara yang Mengganggu

White noise membantu menyamarkan suara-suara, seperti klakson kendaraan dan orang berbincang, dengan menghadirkan bunyi latar yang konsisten. Dengan begitu, perubahan suara dari lingkungan sekitar tidak terlalu terasa mengganggu.

2. Membantu Lebih Cepat Terlelap

Suasana yang tenang dan stabil dapat membantu tubuh merasa lebih rileks sebelum tidur. White noise bisa menjadi salah satu pilihan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses tersebut.

 

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