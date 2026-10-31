Cara Memilih Pakaian Tidur Bayi yang Nyaman dan Aman, Tak Sembarangan!

MEMILIH pakaian tidur bayi mungkin terlihat sederhana. Namun, bagi orangtua baru, menentukan pakaian yang tepat untuk si kecil bisa menjadi hal yang cukup membingungkan. Selain mempertimbangkan kenyamanan, orangtua juga perlu memperhatikan keamanan bayi selama tidur.

Bayi belum mampu mengungkapkan apakah dirinya merasa kepanasan, kedinginan, atau tidak nyaman dengan pakaian yang dikenakan. Karena itu, pemilihan baju tidur perlu disesuaikan dengan suhu ruangan, usia, serta perkembangan kemampuan motorik bayi.

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah menghindari pakaian dan perlengkapan tidur yang membuat bayi kepanasan. Kondisi terlalu panas atau overheating dikaitkan dengan peningkatan risiko sindrom kematian bayi mendadak atau Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).

Lantas, bagaimana cara memilih pakaian tidur bayi yang nyaman sekaligus aman? Berikut beberapa panduan yang perlu diketahui orang tua.

1. Sesuaikan Pakaian dengan Suhu Ruangan

Dilansir dari Health Line, salah satu panduan sederhana dalam memilih pakaian tidur bayi adalah mengenakan satu lapis pakaian lebih banyak dibandingkan yang digunakan orang dewasa dalam kondisi ruangan yang sama. Misalnya, jika orangtua merasa nyaman tidur menggunakan piyama katun, bayi bisa mengenakan baju tidur berbahan katun dengan tambahan satu lapis pakaian yang sesuai kebutuhan.

Namun, aturan tersebut bukan patokan mutlak. Orangtua tetap perlu mempertimbangkan suhu ruangan dan kondisi bayi.

Kamar yang terlalu panas dapat meningkatkan risiko overheating. Karena itu, sebaiknya gunakan termometer ruangan untuk memantau suhu tempat bayi tidur.

Suhu sekitar 20–22 derajat Celsius sering digunakan sebagai panduan kenyamanan dalam lingkungan tidur bayi, meskipun kebutuhan setiap bayi dapat berbeda. Pilih pakaian berbahan ringan, lembut, dan memiliki sirkulasi udara yang baik.

Katun atau kain muslin bisa menjadi pilihan karena relatif nyaman dan membantu menjaga suhu tubuh.Perlu diingat, lebih baik menghindari pakaian yang terlalu tebal daripada membungkus bayi dengan terlalu banyak lapisan.

2. Gunakan Bedong atau Sleep Sack Sesuai Usia Bayi

Bedong atau swaddling merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk membantu bayi baru lahir merasa lebih nyaman ketika tidur. Teknik membungkus tubuh bayi dengan kain secara lembut dapat memberikan sensasi hangat dan nyaman. Beberapa bayi juga merasa lebih tenang karena gerakan refleks kejutnya berkurang.

Orangtua dapat menggunakan kain katun atau muslin yang ringan dan mudah menyerap udara. Namun, membedong bayi harus dilakukan dengan benar. Bedong tidak boleh terlalu ketat, terutama pada bagian pinggul dan kaki, agar perkembangan sendi panggul tidak terganggu.

Jika orangtua kesulitan menggunakan kain bedong biasa, tersedia produk bedong instan dengan perekat atau ritsleting yang lebih praktis. Meski demikian, ada aturan penting yang tidak boleh diabaikan. Ketika bayi mulai menunjukkan tanda-tanda akan berguling, penggunaan bedong harus dihentikan.

Sebagai alternatif, orangtua dapat menggunakan sleep sack atau kantong tidur khusus bayi yang memungkinkan kedua tangan bergerak bebas. Pilih produk yang sesuai ukuran dan tidak berisiko menutupi wajah bayi.

3. Pilih Pakaian Tidur Berdasarkan Cuaca

Pemilihan pakaian tidur bayi juga perlu disesuaikan dengan kondisi suhu lingkungan. Ada beberapa contoh yang dapat menjadi pertimbangan.

Saat cuaca panas, pilih pakaian yang ringan dan tidak berlapis-lapis. Beberapa pilihan yang bisa digunakan antara lain bodysuit katun berlengan pendek, baju tidur berbahan katun tipis, kain muslin ringan sebagai bedong untuk bayi yang belum menunjukkan tanda akan berguling, dan sleep sack berbahan ringan dan sesuai suhu ruangan.

Jika suhu ruangan sangat panas, bayi mungkin cukup mengenakan satu lapis pakaian ringan. Pastikan tetap memantau kondisi tubuhnya.

Saat cuaca dingin, bayi dapat menggunakan pakaian tidur berbahan lebih hangat. Beberapa pilihannya meliputi piyama katun berlengan panjang, baju tidur model footed yang menutupi kaki, dan sleep sack dengan tingkat kehangatan sesuai suhu ruangan.

Hindari menggunakan selimut tebal yang longgar di dalam tempat tidur bayi. Jika membutuhkan kehangatan tambahan, lebih baik memilih pakaian atau kantong tidur khusus yang sesuai.

4. Hindari Memakaikan Topi saat Bayi Tidur

Topi bayi memang terlihat menggemaskan, terutama topi rajut kecil yang sering digunakan dalam sesi pemotretan bayi baru lahir. Namun, topi tidak dianjurkan digunakan ketika bayi tidur di rumah.

Ada dua alasan utama. Pertama, topi dapat bergeser dan menutupi wajah bayi sehingga berpotensi mengganggu pernapasan.

Kedua, bayi melepaskan panas tubuh melalui kepala. Penggunaan topi saat tidur dapat menghambat pelepasan panas dan meningkatkan risiko overheating. Karena itu, setelah meninggalkan rumah sakit, sebaiknya lepaskan topi bayi sebelum tidur, kecuali terdapat instruksi medis khusus dari tenaga kesehatan.