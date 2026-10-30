Tidur Siang Sebentar Ternyata Cegah Pikun, Ini Kata Dokter

JAKARTA - Tidur siang jadi kegiatan yang membuat rileks dan segar kembali saat harus kembali beraktivitas. Ternyata tidur siang punya manfaat yang baik untuk otak. Namun, tetap waspada jika tidur siang terlalu lama bagi lansia, karena hal tersebut justru menandakan gejala pikun atau demensia.

Dokter spesialis penyakit dalam, dr. Ika Devi menyebut ada anggapan bagi sebagian orang bahwa tidur siang itu baik, namun ada pula yang berpendapat bahwa berisiko meningkatkan kepikunan.

“Tidur siang baik atau malah berbahaya? Jadi banyak orang tuh bilang bahwa enak banget tidur siang itu oke dan sebagian lagi bilang tidur siang itu berbahaya mengakibatkan resiko kepikunan meningkat. Sebenarnya yang benar yang mana?” ujar dr. Ika lewat video di akun Instagram pribadinya, @dokterikadevi, dikutip Jumat (30/10/2026).

Ia mengungkapkan sebuah penelitian yang menunjukkan kebiasaan tidur siang 15-30 menit ternyata mampu mengurangi risiko kepikunan sampai 7 tahun.

“Jadi dari penelitian menunjukkan kalau kita punya kebiasaan taking a very short nap yaitu istirahat tidur siang 15-30 menit itu ternyata akan mengurangi yang namanya resiko kepikunan kita sampai 7 tahun,” katanya.