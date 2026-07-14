Alzheimer hingga Demensia Bisa Dicegah dengan Olahraga Rutin, Ini Penjelasannya!

JAKARTA - Olahraga tak hanya bermanfaat menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga disebut dapat membantu menurunkan risiko penyakit Alzheimer dan demensia. Hal ini diungkap oleh perawat sekaligus kreator edukasi kesehatan Rizal di akun X @afrkml.

Sebelumnya Rizal tampak menanggapi cuitan dr. Adam Prabata yang membahas soal suplemen kreatin. Cuitan tersebut mengungkap bahwa suplemen kreatin tak hanya berperan dalam pembentukan otot, tetapi juga memiliki potensi mendukung fungsi otak.

Dokter Adam menjelaskan, sejumlah penelitian menemukan kreatin dapat meningkatkan memori dan kecepatan pemrosesan informasi di otak. Bahkan, penelitian lain menunjukkan pemberian kreatin 20 gram per hari selama delapan pekan mampu memperbaiki kemampuan kognitif pada pasien Alzheimer.

Meski demikian, dr. Adam mengingatkan bahwa kreatin belum terbukti dapat digunakan sebagai smart drug bagi orang yang tidak memiliki gangguan fungsi otak. Menanggapi unggahan tersebut, Rizal pun menambahkan bahwa gaya hidup aktif justru memiliki bukti yang lebih kuat dalam menjaga kesehatan otak.

Ia menyebut rutin berolahraga justru menurunkan risiko Alzheimer, demensia, dan pikun jauh lebih rendah saat tua. “Izin nambahin insight dok! Sebagus-bagusnya kreatin, rutin olahraga itu sendiri yang bikin risiko kena Alzheimer, demensia, dan pikun saat tua nanti bisa turun jauh lebih rendah,” tulis Rizal.