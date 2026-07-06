Bukan Oplas, Felicya Angelista Jalani Diet Ketat dan Olahraga Rutin hingga Terlihat Makin Tirus

ARTIS cantik Felicya Angelista bantah keras dirinya menjalani operasi plastik. Anggapan itu muncul usai wajahnya terlihat makin tirus.

Ya, Felicya mendadak jadi sorotan netizen lantaran penampilannya yang terlihat semakin langsing. Istri Caesar Hito ini dituding melakukan oplas di bagian wajah.

1. Bantah Keras

Menanggapi kabar miring tersebut, Felicya membantah tegas dirinya melakukan oplas. Tudingan muncul dirinya melakukan oplas di hidung dan kelopak mata.

"Aku sampai bingung, ada yang bilang operasi hidung, operasi kelopak mata. Enggak ya," tegas Felicya Angelista saat ditemui di kawasan Senayan belum lama ini.