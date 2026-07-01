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Rekomendasi Olahraga untuk Wanita di Atas 30 Tahun, Ini Kata Dokter!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |22:01 WIB
Rekomendasi Olahraga untuk Wanita di Atas 30 Tahun, Ini Kata Dokter!
Ilustrasi olahraga untuk wanita di atas 30 tahun. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Olahraga atau latihan fisik memang penting guna menunjang tubuh yang sehat dan bugar. Namun, perlu diperhatikan bagi wanita di atas 30 tahun, ada beberapa olahraga yang perlu dilakukan dan ada pula yang sebaiknya dikurangi latihannya.

Dokter Obstetrician Gynecologist (Obgyn) Nina Martini Somad, SpOG lewat video di Instagramnya mengungkapkan, olahraga untuk perempuan di atas 30 tahun, yaitu latihan kekuatan (strength training). 

“Usia di atas 30 tahun, massa otot berkurang secara perlahan dan ini kadang tidak disadari. Semakin sedikit otot, maka metabolisme ikut menurun, tubuh lebih cepat lelah, adapun risiko osteoporosis, serta penurunan fungsi tubuh di usia lanjut jadi meningkat,” ucapnya.

Menurut dr. Nina, fokus pada latihan yang melibatkan kelompok otot secara bersamaan. Nah, beberapa olahraga yang direkomendasikan dr. Nina, antara lain Squad untuk membentuk otot paha dan bokong serta Deadlift memperkuat otot punggung bawah dan kaki.

“Push Up melatih dada, bahu, dan lengan dan Lunges meningkatkan keseimbangan dan stabilitas kaki. Progresive overload, selalu tingkatkan beban atau repetisi bertahap agar ototmu terus berkembang,” katanya.

Dokter Nina menegaskan, tujuan latihan beban bukan untuk menjadi kekar, tapi supaya otot jadi kuat, aktif, dan mandiri sampai usia lanjut.

Ia sendiri memilih angkat beban sebagai olahraga yang paling direkomendasikan. Sebab, di usia ini tubuh mulai mengalami perubahan, mulai dari massa otot yang berkurang, metabolisme melambat, hingga kepadatan tulang yang ikut menurun. 

(Agustina Wulandari )

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