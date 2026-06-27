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Mandi Malam Setelah Olahraga Picu Henti Jantung? Ini Penjelasan Dokter

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |19:05 WIB
Mandi Malam Setelah Olahraga Picu Henti Jantung? Ini Penjelasan Dokter
Olahraga malam. (Foto: Freepik)
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MANDI setelah berolahraga di malam hari sering dianggap berbahaya. Bahkan, kebiasaan ini dikaitkan dengan risiko henti jantung.

Banyak orang percaya bahwa langsung mandi saat tubuh masih panas setelah aktivitas fisik dapat memicu gangguan serius pada jantung. Namun, apakah hal tersebut benar secara medis?

Batas waktu olahraga malam yang dianjurkan dokter. (Foto: Freepik)

1. Mandi Malam Usai Olahraga Picu Henti Jantung?

Dokter dari RS Harapan Bunda, dr. Andi Sitti Tandina, memberikan penjelasan untuk meluruskan anggapan tersebut dalam acara Morning Zone yang tayang di YouTube Okezone. Menurutnya, kondisi tubuh setelah olahraga memang masih berada pada suhu yang tinggi.

Namun, efek mandi dalam kondisi tersebut tidak secara langsung berdampak pada jantung. Kebiasaan itu hanya akan memberi pengaruh ke metabolism.

“Sebenarnya suhu tubuh kita kan pas lagi tinggi habis olahraga, terus kita mandi. Itu pengaruh ke metabolisme saja, tapi tidak langsung ke jantungnya,” ujar dr. Andi Sitti Tandina.

 

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