Habis Makan Banyak Harus Langsung Olahraga Berat Biar Lemak Terbakar? Ini Kata Dokter

DI tengah maraknya gaya hidup sehat, masih banyak anggapan yang beredar di masyarakat bahwa setelah “khilaf” makan banyak, seseorang harus segera melakukan olahraga berat. Hal ini perlu dilakukan agar lemak tidak menumpuk.

Namun, benarkah demikian? Apakah anggapan bahwa habis makan banyak harus langsung olahraga berat bisa membakar lemak sekadar mitos atau fakta?

1. Olahraga Berat Biar Lemak Terbakar

Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, dr. Dwi Rendra Hadi, Sp.PD, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone, menegaskan bahwa anggapan bahwa olahraga berat setelah makan dapat “menghapus” kalori secara instan adalah mitos.

Menurut dr. Rendra, tubuh manusia tidak bekerja dengan cara mengisolasi kalori dari makanan tertentu lalu langsung membakarnya saat itu juga. Melakukan aktivitas fisik berat segera setelah makan besar pun tidak dianjurkan.

Dalam kondisi ini, tubuh sedang fokus pada proses pencernaan. Dengan begitu, aliran darah lebih banyak diarahkan ke organ pencernaan.

“Itu mitos (langsung olahraga berat setelah makan banyak bikin lemak langsung terbakar),” ujar dr. Rendra di Morning Zone.

“Bahkan kalau olahraga berat langsung setelah konsumsi daging banyak itu kurang baik untuk kesehatan karena tubuh kita belum beradaptasi untuk mencerna makanan semuanya,” lanjutnya.