Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kuningan City Mall Semarakkan Bulan Kemerdekaan dengan Semangat Sportivitas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |16:23 WIB
Kuningan City Mall Semarakkan Bulan Kemerdekaan dengan Semangat Sportivitas
Kuningan City Mall semarakkan bulan kemerdekaan dengan semangat sportivitas. (Foto: dok Kuningan City Mall)
A
A
A

JAKARTA - Memperkuat konsep The Leading Sports and F&B Concept Mall, Kuningan City Mall turut menyemarakkan semangat hari kemerdekaan Indonesia melalui semangat sportivitas mulai 3-31 Agustus 2026. Kuningan City Mall menggelar kegiatan bersama berbagai komunitas olahraga yang tentunya bisa diikuti oleh pengunjung. Pengunjung setia Kuningan City Mall bisa mengikuti berbagai olahraga mulai dari yoga, lari, sepeda, hingga HYROX mini simulation.

Pengunjung yang sedang berbelanja pun dapat mendengarkan alunan musik tradisional khas Indonesia. Lebih dari itu, di momen kemerdekaan ini, Kuningan City juga menawarkan loyalty program mulai dari cashback voucher mulai dari Rp100 ribu hingga diskon up to 70%.

“Di momen peringatan Hari Kemerdekaan, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna bagi para pengunjung,” ujar Christopher Hardja, Center Director Kuningan City Mall.

Ia menambahkan, melalui rangkaian aktivitas olahraga bersama komunitas, hiburan budaya, dan berbagai penawaran spesial, pihaknya berharap Kuningan City Mall dapat menjadi destinasi yang lebih dari sekadar belanja, namun juga ruang untuk tetap aktif dalam semangat kebersamaan dan sportivitas. 

“Rangkaian kegiatan ini juga sejalan dengan komitmen kami untuk terus memperkuat posisi Kuningan City sebagai The Leading Sports and F&B Concept ,” ucapnya. 

Berikut keseruan untuk menyemarakkan kemerdekaan Indonesia di Kuningan City Mall mulai 3-31 Agustus 2026:

  • Harmoni Nusantara - 14, 17, 21 Agustus 2026 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/11/3235909//diaspora_indonesia_bersama_bni_kembangkan_kuliner_nusantara_di_belanda-lWp7_large.jpeg
Diaspora Indonesia bersama BNI Kembangkan Kuliner Nusantara di Belanda 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/2/3235901//persiapan_maybank_marathon-5TpG_large.jpg
Menuju Maybank Marathon 2026, Apa Saja yang Perlu Dipersiapkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/11/3235896//bni_perkuat_tata_kelola_sdm_lewat_lsp_dan_sertifikasi_iso-IbGC_large.jpeg
BNI Perkuat Tata Kelola SDM lewat LSP dan Sertifikasi ISO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/25/3235892//technical_preparations_update_maybank_marathon_2026-rOwi_large.jpg
Maybank Marathon 2026 Siap Digelar di Bali, Destinasi Sport Tourism Kelas Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/624/3235854//hut_ri-fZDi_large.jpg
15 Contoh Pantun Hari Kemerdekaan RI Ke 81
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/11/3235834//umkm_binaan_pertamina-knPG_large.jpeg
UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp8,57 Miliar sepanjang Semester I-2026
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement