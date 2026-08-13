Kuningan City Mall Semarakkan Bulan Kemerdekaan dengan Semangat Sportivitas

JAKARTA - Memperkuat konsep The Leading Sports and F&B Concept Mall, Kuningan City Mall turut menyemarakkan semangat hari kemerdekaan Indonesia melalui semangat sportivitas mulai 3-31 Agustus 2026. Kuningan City Mall menggelar kegiatan bersama berbagai komunitas olahraga yang tentunya bisa diikuti oleh pengunjung. Pengunjung setia Kuningan City Mall bisa mengikuti berbagai olahraga mulai dari yoga, lari, sepeda, hingga HYROX mini simulation.

Pengunjung yang sedang berbelanja pun dapat mendengarkan alunan musik tradisional khas Indonesia. Lebih dari itu, di momen kemerdekaan ini, Kuningan City juga menawarkan loyalty program mulai dari cashback voucher mulai dari Rp100 ribu hingga diskon up to 70%.

“Di momen peringatan Hari Kemerdekaan, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna bagi para pengunjung,” ujar Christopher Hardja, Center Director Kuningan City Mall.

Ia menambahkan, melalui rangkaian aktivitas olahraga bersama komunitas, hiburan budaya, dan berbagai penawaran spesial, pihaknya berharap Kuningan City Mall dapat menjadi destinasi yang lebih dari sekadar belanja, namun juga ruang untuk tetap aktif dalam semangat kebersamaan dan sportivitas.

“Rangkaian kegiatan ini juga sejalan dengan komitmen kami untuk terus memperkuat posisi Kuningan City sebagai The Leading Sports and F&B Concept ,” ucapnya.

Berikut keseruan untuk menyemarakkan kemerdekaan Indonesia di Kuningan City Mall mulai 3-31 Agustus 2026: