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HOME WOMEN FASHION

Rekomendasi Sport Hijab Merek Lokal yang Adem, Mulai Rp70 Ribuan!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |19:09 WIB
Rekomendasi Sport Hijab Merek Lokal yang Adem, Mulai Rp70 Ribuan!
Ilustrasi sport hijab. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Gaya hidup sehat, salah satunya rutin olahraga mulai digemari semua kalangan, termasuk perempuan. Perempuan yang memakai hijab kadang kesulitan mencari jilbab yang pas untuk olahraga, karena bahannya berbeda dengan hijab untuk dipakai aktivitas sehari-hari.

Nah, kini sport hijab yang nyaman, menyerap keringat, tetapi tetap ramah di kantong kini tak lagi sulit. Banyak brand lokal yang menawarkan kualitas jempolan. Berikut adalah beberapa rekomendasi merek lokal yang bisa kamu lirik.

Rekomendasi Sport Hijab Merek Lokal

1. Tiento

Tiento
Tiento Hijab. (Foto: dok tiento)

Kisaran harga: Rp88.000 – Rp128.000

Tiento sudah sangat populer di kalangan pecinta olahraga karena bahan pakaiannya yang sejuk, elastis, dan awet. Sport hijab dari jenama ini dirancang agar pas di wajah tanpa membuat pusing atau terasa mencekik leher saat kamu aktif bergerak.

2. HIA Everywear

Kisaran harga: Rp77.000 – Rp90.000

Kalau kamu mencari hijab yang ringan, tipis namun tidak menerawang, serta cepat kering, HIA Everywear bisa menjadi pilihan yang tepat. Potongannya cukup rapi dan aman, sehingga sangat nyaman dipakai untuk olahraga dengan intensitas tinggi seperti lari atau bersepeda.

3. Noore Sport

Noore hijab
Noore Sport. (Foto: dok decathlon)

Kisaran harga: Rp150.000 – Rp179.000

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